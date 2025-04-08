Про парасольки точно не варто забувати. Чи буде морозно у Києві цими днями

У Києві найближчими днями продовжить вирувати негода

Початок цього тижня продовжує "тішити" киян холодною, сніговою та вітряною погодою. Синоптики прогнозують, що суттєвого потепління найближчими днями точно не очікується.

У ці дні містянам потрібно бути обережними на дорогах, адже є ймовірність утворення ожеледиці внаслідок морозу та опадів. Про це повідомили у Meteofor.

Вівторок, 8 квітня, передбачається хмарним, але сухим. Повітря вдень прогріється до +3 градусів, а вночі охолонуло до -3 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вранці-ввечері — свіжі-сильні 8-12 м/с.

Вже наступного дня, 9 квітня, будуть опади. Дрібний сніг прогнозується вранці та вдень. Денна температура сягне +3 градусів, а вночі впаде до -2 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 7 м/с.

У четвер, 10 квітня, очікуються найтриваліші дощі зі снігом з-поміж інших днів, адже йтимуть з ранку і до пізнього вечора. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля 0, а в нічний — +1 градусу. Пориви вітру в цей день підвищаться до свіжих-сильних 10-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям готуватись до ще сильніших морозів.