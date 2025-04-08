"Мейк долар по вісім еген". Українці розривають мережу мемами про вплив мит Трампа на ринок

Жартували не тільки з курсу долара

Введення мит президентом США Дональдом Трампом майже для усього світу і значне падіння фондових ринків стало однією з головних тем для створення мемів. Українці продовжують креативити, створюючи влучні смішні картинки.

"Телеграф" зібрав найкращі меми, які яскраво характеризують не тільки фінансовий ринок, а й стан людей, які шоковані діями Трампа. Введення Штатами тарифів фактично налякало усіх, але не Україну, на думку користувачів, бо українці натреновані підняттями цін від мобільних операторів.

Тарифи Трампа різко обвалили ринки, усе почало мати низхідну тенденцію, проте гривня — ні. Користувачі відмітили, що вислів 47-го президента "Зробимо Америку знову великою" таки не брехав, тільки слово там вказано не правильно. Ймовірніше йшлось про економічну депресію, вважають користувачі.

Багато жартів в мережі і щодо того, як себе почуває долар після дій Трампа, адже навіть його курс почав знижуватись. Зниження ринку неабияк вдарило по тим, хто працює в цій сфері, про що теж жартували.

До слова українці таки розсекретили незвичну засмагу Трампа, про яку нещодавно теж жартували. Не залишилась осторонь жартів і позиція самого президента США, який впевнений в правильності своїх дій.

Окремою темою для жартів щодо тарифів Трампа стало те, що США не ввели їх для Росії, а от Україна отримала 10%, як і більшість держав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці розривають мережу мемами про рішення Трампа ввести мито.