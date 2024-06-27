З бронею від мобілізації, без досвіду і з зарплатою від 50 тисяч гривень: у Києві з'явилася цікава вакансія

Обов’язкова умова – хороша фізична форма

У Києві стрімко зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше подібних вакансій.

Наприклад, у столиці готові запропонувати роботу охоронця на відеоспостереження до сучасного офісного центру із заробітною платою від 50 000 гривень. Про це свідчить інформація на одному з популярних сайтів з пошуку роботи.

Так, до київського офісного центру, розташованого у Голосіївському районі столиці, потрібен охоронець на відеоспостереження з можливістю бронювання від мобілізації. На посаду шукають кандидата без досвіду роботи, але у гарній фізичній формі та з навичками рукопашного бою.

Заробітна плата від 50000 до 60000 гривень. Також гарантують офіційне працевлаштування та комфортні умови роботи.

Роботодавець надає офіційну відстрочку від мобілізації (призову) всім працівникам.

Вимоги до кандидата:

шукаємо кандидатів без досвіду роботи;

навички рукопашного бою та гарна фізична форма;

здатність ефективно реагувати на стресові ситуації та діяти відповідно до встановлених процедур;

здатність швидко сприймати та запам’ятовувати інформацію;

наявність водійського посвідчення буде перевагою;

уважність до деталей, прискіпливість, відповідальність, пунктуальність.

До обов’язків співробітника компанії входитиме:

спостереження за відеокамерами та моніторами для виявлення потенційних загроз та небезпеки на об'єкті (офісний центр);

контроль периметру та входу/виходу співробітників;

дотримання стандартів безпеки та конфіденційності в роботі з відеоданими та засобами відеонагляду.

Графік роботи: подобовий 3/3 або тиждень/тиждень (вночі є можливість відпочити).

Місце роботи: сучасний офісний центр у Голосіївському районі Києва, біля ст.м. Васильківська.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти із розселенням.