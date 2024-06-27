У Києві розчистили озеро, яке лякало місцевих мешканців плямами яскравого кольору (фото, відео)

Водойму привели до ладу

У Святошинському районі Києва комунальники завершили масштабне розчищення озера Віра, поверхня якого нещодавно вкрилася плямами яскравого блакитного кольору. Роботи виконували з використанням спеціалізованої машини-амфібії Truxor.

Акваторію озера зачистили від надмірної рослинності, мулу та інших видів забруднень. Про це повідомили у пресслужбі КП "Плесо".

Так, столичні комунальники повністю завершили роботи з очищення озера Віра, яке розташоване у Святошинському районі Києва. Для цих цілей було використано багатоцільову машину-амфібію Truxor, яка спеціально призначена для водних і прибережних робіт.

Комунальникам повністю вдалося очистити акваторію озера від надмірної рослинності, мулу та інших видів забруднень.

"Truxor працює як на воді, так і на суші, що дозволяє ефективно виконувати завдання у важкодоступних місцях", — йдеться у повідомленні КП "Плесо".

Розчистка озера Віра покращила якість води та забезпечила більш сприятливі умови для проживання водних організмів. Комунальники продовжуватимуть моніторинг стану води в озері, забезпечуючи підтримку його екологічного балансу.

Нагадаємо, що раніше на поверхні озера Віра місцеві жителі помітили підозрілі яскраві плями та звернулися за роз’ясненням до співробітників КП "Плесо", які оперативно провели перевірку стану забруднення водойми.

Проби води показали, що у більшості частин озера вода відноситься до середнього класу небезпеки, що негативно впливає на життєдіяльність живих організмів, але не є критично небезпечною. Вміст кисню в основній частині водойми становить 5 мг/дм³, що дозволяє рибам та іншим живим організмам мігрувати і виживати.Однак у місцях скупчення забруднення вода відноситься до високого класу небезпеки і є згубною для живих організмів.

Забруднення озера також супроводжувалося підвищеним забарвленням, каламутністю та неприємним запахом, що пов'язано з процесами гниття органічних речовин і виділенням аміаку, сірководню та вуглекислого газу. Спостерігалося "цвітіння води" через наявність ціанобактерій (синьо-зелених мікроводоростей), які перебувають у стадії вегетації.

Було також встановлено, що в місцях скупчення високої концентрації мікроводоростей розпочався процес їхнього гниття, що підіймало на поверхню маси бруду — саме це і додавало воді незвичайного блакитного забарвлення.

Для довідки:

Озеро Віра на Південній Борщагівці було утворено наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років на місці болота в історичному руслі річки Борщагівка, поблизу Кільцевої дороги. Водойма забетонована по периметру та у ній живе достатньо багато видів риб.

Озеро Віра розташоване у Святошинському районі Києва

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" озеро Синє, яке обмеліло. Вже шукають підрядника для виконання першочергових заходів для порятунку водойми.