Швидкісний та заряджений: у Києві помітили ексклюзивний спорткар (фото)

Витонченість та міць у кожній деталі

У Києві помітили седан BMW B8 Gran Coupe у рідкісній версії від Alpina — компанії, яка виробляє тюнінгові автомобілі ручного збирання на базі BMW. Спорткар розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,3 секунди, а його максимальна швидкість досягає 324 км/год.

Вартість такого ексклюзивного авто стартує від 190 тисяч доларів США. Фотографії Alpina B8 "Gran Coupe" на українських номерах були опубліковані на сторінці topcars_ua в Instagram.

Седан Alpina B8 побудований на основі BMW M850i (найпродуктивнішої версії 8 Series, крім власне М8). Під капотом – бензиновий бітурбо V8 об’ємом 4,4 літра від BMW M850i xDrive, потужність якого збільшили з 530 до 612 кінських сил.

В результаті автомобіль розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,3 секунди.

У парі з двигуном працює 8-швидкісний автомат, а привід припадає на всі чотири колеса.

Щоб отримати максимальне задоволення від процесу прискорення, встановлено спеціально розроблену вихлопну систему з нержавіючої сталі з активними вихлопними заслінками. Максимальна швидкість B8 Gran Coupe становить 324 кілометри на годину.

Також автомобіль обзавівся посиленими стабілізаторами поперечної стійкості та гальмівною системою Brembo.

BMW B8 Gran Coupe Alpina має ковані 21-дюймові колеса з литими дисками ALPINA Classic. Інтер’єр може похвалитися зробленим на замовлення контролером iDrive, цифровою панеллю приладів з фірмовою графікою та логотипом компанії, внутрішнім оздобленням Walnut Anthracite та кермовим колесом з анілінової шкіри Lavalina.

Крім цього, в салоні встановлені спортивні сидіння.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у Києві на жвавому проспекті сталася епічна ДТП, внаслідок якої автомобіль Toyota RAV4 приземлився на бік. На місці аварії працювали усі екстрені служби міста.