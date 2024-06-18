Унікальна кінохроніка з минулого: як виглядали перші турнікети у київському метро та як на них реагували пасажири (відео)

На вас чекає віртуальна подорож у минуле

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На опублікованому унікальному відео можна побачити, як жила столиця України понад 60 років тому. На кадрах автори зняли киян, які вперше бачать на станції метро "Хрещатик" автоматичні турнікети. Пасажири підземки щиро дивуються новинці та по-різному реагують на нововведення.

Редакція "Телеграфу" вирішила поділитися з читачами кінохронікою з 60-х, яка багатьом має здатися цікавою. Бажаємо приємної подорожі у часі!

Так, будівництво київського метрополітену стартувало далекого 1949 року. Проходження тунелів супроводжувалося постійними ускладненнями, через які виникли суттєві відставання в графіках виконання робіт.

Лише у листопаді 1960 року в Києві урочисто було відкрито першу чергу метрополітену, яка включала п’ять станцій: "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" і "Вокзальна". Саме тоді зародилася сучасна червона лінія столичної підземки.

Спочатку пасажири столичного метро "проходили" через контролерів і купували паперові квитки — їхня нижня частина відривалася, а верхня залишалася у самого пасажира. Однак такий спосіб оплати проїзду займав багато часу і на вході до підземки постійно створювалися черги.

Перші автоматичні турнікети були встановлені лише через два роки після відкриття метро — у 1963 році на станції "Хрещатик". Вони приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду.

Цікаво, що до 1991 року проїзд у метро не підвищувався і коштував 5 копійок. Завдяки впровадженню автоматичних турнікетів кількість паперових квитків почала різко знижуватись, проте вони продовжували використовуватись.

На кадрах опублікованої кінохроніки датованої 1963 роком можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів, які щиро дивуються новинці. Приємного перегляду!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим був відомий культовий київський ресторан "Рів’єра" на набережній. Заклад міг похвалитися шикарними краєвидами на Дніпро та пропонував гостям скуштувати осетрину та сьомгу, чорну ікру, а також страви з різноманітної дичини, яку відловлювали у довколишньому лісі.