Сирена при відбої повітряної тривоги в Києві: городяни виступили проти такої ініціативи

Автор петиції вважає, що сигнал плутає жителів столиці

У Києві нещодавно почали вмикати сирену під час відбою повітряної тривоги. Не всім сподобалася ця ініціатива, тому кияни просять припинити її використовувати при відбої.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. За два дні вона зібрала 692 підписів з 6000 потрібних для розгляду.

Автор петиції зазначає, що започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабного вторгнення в Україну "не є оптимальним, і більше плутає жителів".

"Не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок чергової тривоги. Прошу скасовувати застосовування сирени при оголошенні про "Відбій повітряної тривоги"", — пише автор.

У мережі почалося жваве обговорення петиції. Кияни не підтримали автора, запевняючи, що сирена при відбої повітряної тривоги потрібна.

Люди пишуть, що ініціатива доречна на сьогодні. Коли вимикають світло, і немає зв'язку, сирена допоможе зрозуміти, коли почалася і закінчилася повітряна тривога.

Інші користувачі мережі взагалі вважають, що сирена не потрібна.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти п’ятниці, 5 липня, Росія атакувала Україну "шахедами". ППО працювала, у тому числі й у Києві. Повітряну тривогу у столиці було оголошено після першої години ночі.