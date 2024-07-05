Ціни "завмерли": скільки коштує оренда квартири у Києві

Вартість житла в столиці залежить від району

У Києві продовжує спостерігатись обвал цін як на первинному ринку нерухомості, так і на вторинці. У зв'язку з цим спостерігається "застій" у зростанні орендних ставок.

Експерти ринку нерухомості ЛУН підтверджують цю тенденцію. За їхніми даними, за останні пів року ціни на оренду квартир у столиці зросли лише на 6%.

Проте з початку літа спостерігається певна стабілізація, але в деяких випадках є здорожчання. Однак вартість оренди квартир в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Загалом середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 15 тисяч гривень. За останні пів року ціна на оренду однокімнатної квартири у столиці зросла на 7%.

Найдорожчими районами для оренди однокімнатної квартири залишаються Печерський (28 700 грн), Шевченківський (20 000 грн) та Голосіївський (16 000 грн) райони.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (12 000 грн), Святошинському (10 000 грн) та Деснянському (7 500 грн) районах.

Двокімнатні квартири в середньому можна зняти за 18 тисяч гривень на місяць. Їх ціна за останні пів року зросла на 5%.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Печерському (39 000 грн), Шевченківському (29 700 грн) та Голосіївському (25 000 грн) районах.

Найдешевші варіанти представлені у Святошинському (13 000 грн), Дніпровському (12 500 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Оренда 3-кімнатної квартири обійдеться в середньому від 17 000 гривень на місяць. Ціна на такі квартири за останні пів року не змінилась. Найдорожчими районами для оренди трикімнатні квартири залишаються Печерському (61 300 грн), Шевченківському (46 000 грн) та Голосіївському (34 500 грн) районах.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дарницькому (20 000 грн) та Святошинському (17 000 грн) районах.

Раніше "Телеграф" писав, що відбувається з цінами на квартири в Україні. На кінець червня цього року кількість активних оголошень про продаж квартир зросла, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, на 25% — майже 270,5 тисячі.