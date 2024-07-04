Друга пожежа за день: у Києві знову горіли склади, оновлено (фото, відео)

Причина займання невідома

У Києві знову сталась масштабна пожежа. Після займання складської будівлі у Подільському районі, склади горять на Оболоні.

Фото та відео пожежі публікують у мережі. Інформації про постраждалих станом на 22:40 не надходило.

UPD: О 22:15 пожежу було ліквідовано. Площа загоряння сягнула 400 кв. м. Горіли матраци, на 4 поверсі чотириповерхового складського приміщення. На місці пожежі працювало 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Інформація про спалах на вулиці Богатирській в Оболонському районі столиці з’явилася близько 21:10. За словами рятувальників, спалахнув 4-поверховий складський будинок. Вогнеборці вже на місці.

"Площа вже уточнюється, пожежно-рятувальні підрозділи на місці. Зараз будуть додатково залучені ще сили", — розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Тим часом у мережі публікують відео з димом від пожежі. Вогонь виривався з даху, випускаючи в небо стовп чорного густого диму. Пожежу було видно на сотні метрів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Підмосков’ї спалахнув ТЦ та приватні будинки. Загальна площа пожежі становила 1600 квадратних метрів.