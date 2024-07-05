Де купити свіжі продукти на вихідних у Києві: перелік сільськогосподарських ярмарок
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Деякі продукти не продаватимуть через спеку
У Києві з 5 по 7 липня відбудуться продуктові ярмарки. Усі охочі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.
Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарки проходитимуть з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану.
У КМДА попереджають, що у зв'язку зі спекотною погодою та задля запобігання спалахам кишкових захворювань, у Києві на продуктових ярмарках тимчасово припинено продаж продуктів, що швидко псуються. Йдеться про: свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко та молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом.
Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.
Сільськогосподарські ярмарки у п'ятницю, 5 липня, пройдуть за такими адресами:
У суботу, 6 липня, продуктові ярмарки будуть організовані на наступних локаціях:
У неділю, 7 липня, відвідати ярмарки можна за наступними адресатами:
Також можна відвідати комунальні ринки:
- Бессарабський ринок – Бессарабська площа, 2;
- Володимирський ринок – вул. Антоновича, 115;
- Житній ринок – вул. Верхній Вал, 16.
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує м'ясо на київських прилавках. На Столичному ринку подешевшали деякі продукти.