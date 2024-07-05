Де купити свіжі продукти на вихідних у Києві: перелік сільськогосподарських ярмарок

Деякі продукти не продаватимуть через спеку

У Києві з 5 по 7 липня відбудуться продуктові ярмарки. Усі охочі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Про це повідомляють у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Ярмарки проходитимуть з дотриманням правил безпеки, як того вимагають умови воєнного стану.

У КМДА попереджають, що у зв'язку зі спекотною погодою та задля запобігання спалахам кишкових захворювань, у Києві на продуктових ярмарках тимчасово припинено продаж продуктів, що швидко псуються. Йдеться про: свіже м'ясо, м'ясопродукти, ковбасні вироби, живу та свіжоморожену рибу, морепродукти, молоко та молочну продукцію, яйця птиці, кондитерські вироби з кремом.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Сільськогосподарські ярмарки у п'ятницю, 5 липня, пройдуть за такими адресами:

У суботу, 6 липня, продуктові ярмарки будуть організовані на наступних локаціях:

У неділю, 7 липня, відвідати ярмарки можна за наступними адресатами:

Також можна відвідати комунальні ринки:

Бессарабський ринок – Бессарабська площа, 2;

Володимирський ринок – вул. Антоновича, 115;

Житній ринок – вул. Верхній Вал, 16.

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує м'ясо на київських прилавках. На Столичному ринку подешевшали деякі продукти.