Стародавня "перлина" Києва: чим знаменитий Шевченківський район і скільки коштує в ньому жити

Це найменший за площею район після Печерського, але він багатий великою кількістю зелених зон та визначних пам’яток

Майже в самому серці Києва розташовується гарний та стародавній Шевченківський район. Він багатий на розваги на будь-який смак, старовинні пам’ятки, зелені парки й новобудови. Житло у цьому районі вважається дорогим.

"Телеграф" розповідає, чим знаменитий Шевченківський район у Києві та скільки там у середньому коштують квартири та оренда житла. Варто зазначити, що тут на невелику площу припадає цілих 10 станцій метро, що суттєво спрощує пересування і є великим плюсом.

До того ж саме на території Шевченківського понад 50 держав світу розмістили свої посольства та представництва. До складу району входять території: Нивки (частина), Шулявка (частина), Дехтярі, Сирець, Волейків, Лук’янівка, Солдатська слобідка, Верхнє (старе) місто, Кудрявець, Татарка, Реп’яхів Яр, Дорогожичі, Загорівщина, Опанасський яр.

Історія Шевченківського району

Цей район було створено згідно з постановою ЦВК УРСР у 1937 році. У жовтні 2001 року район збільшився внаслідок злиття з колишніми Радянським та Старокиївським районами міста.

Головні події історії України, пов’язані з боротьбою за створення незалежної держави, відбувалися саме у Шевченківському районі. Ядром становлення держави була Старокиївська гора. Там Апостол Андрій поставив хрест, там Святий Володимир проводив вибір віри та закладав основи державності, яку формували його син Ярослав та онук Всеволод.

Шевченківський район. Фото: Сьогодні

Територія Шевченківського району була центром давньої Київської Русі. Проспект Перемоги Тут знаходилися Центральна Рада та Софійська (Богдана Хмельницького) площа, де проголошувалися універсали, відбувалися обрання гетьмана Павла Скоропадського та інші не менш важливі події, пов’язані з історією Київської Русі, Росії, України.

Також на площі Богдана Хмельницького проводились антирадянські маніфестації та мітинги, які прискорили ухвалення Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Шенченківський район. Фото: Вікіпедія

Шевченківський район у наші дні

Шевченківський є туристичним скарбом, оскільки там справді є на що подивитися: Золоті Ворота, Володимирська гірка, Національний академічний театр опери та балету, Софіївський Собор, Андріївський узвіз, Володимирський та Михайлівський Собори, Бабин Яр, київський фунікулер, Хрещатик, Покровський монастир тощо.

Золоті ворота. Фото: Вікіпедія

Національний академічний театр опери та балету

Крім цього, район багатий зеленими зонами для відпочинку городян: парками та скверами.

Також тут є не лише багато різних супермаркетів, але ще й вісім ринків, серед яких один із найбільших та легендарних – Бессарабський ринок.

У районі є кілька великих торгово-розважальних центрів та кінотеатрів. Крім цього, є безліч галерей і єдиний у столиці зоопарк.

Київський зоопарк. Фото: Вікіпедія

Скільки коштують квартири у Шевченківському районі

За останній рік згідно з інформацією з відкритих джерел, вартість нерухомості наступна:

1 кімнатні 2325 $ за м²

2 кімнатні 2301 $ за м²

3 кімнатні 2235 $ за м²

4 кімнатні 2279 $ за м²

Оренда квартир у Шевченківському районі стартує від 5 500 гривень, якщо йдеться про однокімнатну. На двокімнатні ціни стартують від 8500 гривень. Трикімнатні — 13 900 грн.

Шевченківський район на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Подолі в Києві може зникнути історична будівля — "лісопилка Сніжка". Його хочуть знести, щоб збудувати на цьому місці житловий комплекс із торговельно-розважальною інфраструктурою.