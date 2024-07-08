Дачі під Києвом біля води: що можна недорого орендувати для літнього відпочинку
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Пропонують будинки з комфортом
Літо в розпалі й саме час подбати про відпочинок. На ринку нерухомості є багато цікавих пропозиції оренди дачних будинків під Києвом.
Орендувати помешкання на літо можна зовсім недорого. "Телеграф" розглянув непогані дачі, які знаходяться біля води.
Перший варіант — будинок із лазнею. Дача знаходиться в с. Хотянівка за 15 км від Києва.
За ділянку площею 8 соток та будинок 50 м² хочуть 9 тисяч гривень у місяць. На території є свердловина із питною водою.
Поруч декілька магазинів та зупинка автобуса. Найголовніше, що в пішій доступності обвідний канал Дніпра, а також неподалік є озеро та ліс.
Стан дачі житловий. Є інтернет та інші блага цивілізації.
В оренду здають дачу в с. Ровжі. До Києва 50 км, але будинок неподалік Київського моря.
На першому поверсі три кімнати, на другому поверсі дві. На подвір'ї є літня кухня.
У пішій доступності розташований магазин, кафе, ринок, зупинка транспорту. А також дача недалеко від лісу.
За місяць проживання хочуть 12 тисяч гривень, але пропонують всі зручності.
За 20 км від Києва в селі Пухівка пропонують дачу за 10 тисяч гривень за місяць. Триповерховий будинок знаходиться поряд з річкою Десна.
Тут є всі умови для проживання, але один нюанс не підключена вода. Проте неподалік є бювет.
Загальна площа ділянки 6 соток. У будинку дві великі кімнати.
Раніше "Телеграф" писав, які будинки з генератором можна орендувати під Києвом. Неподалік столиці можна знайти як бюджетні варіанти, так і лакшері вілли.