У Київській області є кілька аномальних зон: вчений назвав одну із найзагадковіших

Причинами аномальності є певні властивості місцевості

На Київщині є кілька аномальних зон, в яких відбувається найбільша кількість незвичних явищ. Одна з них знаходиться у селищі Яблуника Фастівського району.

Про це зазначив голова Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій (УНІЦА), кандидат технічних наук Артем Білик у матеріалі "Телеграфа" "НЛО над Україною військові бачать постійно: вчений про аномальні зони та про те, як виглядає в тепловізор полтергейст".

У Яблунівці ще з 1980-х років спостерігаються аерокосмічні феномени з високим ступенем аномальності. Їх бачили тисячі людей, знімали на відео та навіть замальовували.

"Ми поки що в процесі вивчення механізмів функціонування таких аномальних зон. Очевидно, це пов’язано з певними властивостями місцевості", — додав Артем Білик.

Раніше він розповідав, що полтергейсти залишають по собі матеріальні сліди, і тому їх дуже легко можна виявити. Такі феномени були зафіксовані за допомогою тепловізора.

Яблунівка — аномальне місце у Київській області

Також Артем Білик говорив, що і на фронті, і росіяни бачать на фронті НЛО. Таких повідомлень стає більше і вони знімаються на камери БпЛА, за допомогою тепловізорів та інших засобів.