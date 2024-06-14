Літній релакс: де під Києвом можна поплавати у відкритому басейні

На вас чекає не тільки відпочинок біля води, а й чудові заміські пейзажі

З настанням літа кияни та гості столиці починають підшукувати цікаві місця для відпочинку. Ідеальними локаціями можуть стати заміські комплекси з басейнами, які пропонують своїм гостям не лише релакс, а й активний відпочинок на свіжому повітрі.

Тут ви зможете насолодитися водними процедурами в комфортних умовах, смачно поїсти та набратися сили.

Редакція "Телеграфа" підготувала для своїх читачів добірку заміських комплексів із басейном під Києвом, які працюють цього літа не зважаючи на військовий стан.

Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Воропаєв (30 км. від Києва), вул. Київська, 100

Час роботи : з 09:00 до 20:00 щоденно (час роботи басейну)

Вартість: Абонемент на день "POOL & SPA" (відкритий басейн, критий басейн, сауна, хамам, соляна кімната, шезлонг, рушник) — 700 грн/день (пн-чт) та 1000 грн/день (пт-нд)

SOSNOVEL

SOSNOVEL — заміський відпочинковий комплекс у серці соснового лісу. Тут ви зможете відчути справжній релакс далеко від міста.

До послуг гостей: готель, ресторан, басейн, SPA-комплекс, квадро парк, карпатські чани, міні-зоопарк, прокат, зона барбекю, прогулянки човнами та багато іншого. А для найменших — дитяча кімната з нянею-аніматором, майстер-класи та дитячий майданчик.

У комплексі можна відвідати відкритий басейн, довжина якого становить 30 метрів, а глибина — 1,5 метра. Є дитяча зона завглибшки 60 сантиметрів. Поруч знаходиться кафе зі стравами на грилі. Гості можуть розташуватись у бунгало або на комфортних лежаках.

Адреса: Вишгородський район, 1 км від Київської ГЕС у бік с. Хочановка

Час роботи : з 9:00 до 20:00

Вартість: біля басейну в будні 1200 грн, у вихідні 1800 грн за одного дорослого

Sobi Club

У клубі на гостей чекає великий відкритий басейн зі штучним водоспадом і гідромасажем. Для дітей облаштовано окремий пляж та басейн з гірками.

Відкрили в Sobi та преміум-зону з 25-метровим басейном з підігрівом та гідромасажем, а також 20-метровим pool-bar з гідромасажними сидіннями.

Також є спа-комплекс для дорослих. Тут можна відвідати лазню та сауну, зону SPA-процедур та гідромасажний басейн.

У Sobi є готель і окремі котеджі, де можна залишитися на ніч. Також до послуг гостей реторан та кафе під відкритим небом, тенісний корт,

Адреса: Новообухівська траса, с. Лісники, вул. Вишнева, 36, (15 км від вул. Хрещатик)

Час роботи : з 09:00 до 21:00 щоденно

Вартість: з понеділка по четвер — 950 грн, з п’ятниці по неділю — 1400 грн за одного дорослого

Equides club

Комплекс з концепцією оздоровлення та відпочинку розташований неподалік від центру столиці. Первозданная природа, чисте повітря, джерельне озеро та тиша сприяють відчуттю єднання з природою та досягненню гармонії душі, розуму та тіла.

Комплекс поєднує готель, конференц хол, бунгало на березі озера, вишуканий ресторан і територію для гри в гольф. Розкішний Wellness центр дозволить відновити життєві сили у басейні, саунах та за допомогою різних видів масажу.

В оновленій аквазоні є великий відкритий басейн із штучним водоспадом, сучасними лежаками для відпочинку, дитячою зоною та цікавими позиціями у pool-барі.

Адреса: село Погреби,вул. Погребський Шлях, 26

Час роботи : з 10:00 до 21:00 щоденно

Вартість: вхід для дорослого на цілий день без шезлонгу 300 грн, з шезлонгом у будні дні – 400 грн та у вихідні – 500 грн. цілий день пн-пт 250 грн без шезлонгу, з шезлонгом 400 грн

Райський дворик

"Райський дворик" — це заміський комплекс, який включає ресторан, vip-кімнати, готель, сауну на дровах, альтанки зі зрубу, дитячі майданчики і басейн.

На території закладу є басейн дорослий та дитячий. До послуг відвідувачів комфортні шезлонги, ліжка та парасольки. Є роздягальня, душ, зона відпочинку та дитячий лабіринт з ігровим майданчиком.

А також на території працює ресторан та бар з меню на будь-який смак.

Адреса: село Гнідин, вул. Озерна, 1-а

Час роботи : з 10:00 до 21:00 щоденно

Вартість: вхідний квиток на басейн (будні/пт, сб, вс, святкові) 1200/1500 гривень

TITA family house

TITA FAMILY HOUSE — це зміський комплекс, що розташовується на трьох гектарах землі. До послуг гостей ресторан, басейни, готель, котеджі, сауна та шикарна природа навколо.

Біля басейну є бар та зона відпочинку. Гості можуть відпочивати на шезлонгах або затишних бунгало.

Тут також можна зайнятися риболовлею, пограти у футбол, відпочити в сауні з критим басейном, провести час у затишній альтанці з мангальною зоною. Для дітей передбачено дитячий майданчик на відкритому повітрі, дитячу кімнату, атракціони та аніматори.

Усі бажаючі зможуть скуштувати авторські страви у місцевому ресторані.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою і набути гармонії.