Літній релакс: де під Києвом можна поплавати у відкритому басейні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На вас чекає не тільки відпочинок біля води, а й чудові заміські пейзажі
З настанням літа кияни та гості столиці починають підшукувати цікаві місця для відпочинку. Ідеальними локаціями можуть стати заміські комплекси з басейнами, які пропонують своїм гостям не лише релакс, а й активний відпочинок на свіжому повітрі.
Тут ви зможете насолодитися водними процедурами в комфортних умовах, смачно поїсти та набратися сили.
Редакція "Телеграфа" підготувала для своїх читачів добірку заміських комплексів із басейном під Києвом, які працюють цього літа не зважаючи на військовий стан.
Заміський комплекс SOSNOVEL
Адреса: Київська обл., Вишгородський район, с. Воропаєв (30 км. від Києва), вул. Київська, 100
Час роботи : з 09:00 до 20:00 щоденно (час роботи басейну)
Вартість: Абонемент на день "POOL & SPA" (відкритий басейн, критий басейн, сауна, хамам, соляна кімната, шезлонг, рушник) — 700 грн/день (пн-чт) та 1000 грн/день (пт-нд)
SOSNOVEL — заміський відпочинковий комплекс у серці соснового лісу. Тут ви зможете відчути справжній релакс далеко від міста.
До послуг гостей: готель, ресторан, басейн, SPA-комплекс, квадро парк, карпатські чани, міні-зоопарк, прокат, зона барбекю, прогулянки човнами та багато іншого. А для найменших — дитяча кімната з нянею-аніматором, майстер-класи та дитячий майданчик.
У комплексі можна відвідати відкритий басейн, довжина якого становить 30 метрів, а глибина — 1,5 метра. Є дитяча зона завглибшки 60 сантиметрів. Поруч знаходиться кафе зі стравами на грилі. Гості можуть розташуватись у бунгало або на комфортних лежаках.
Sobi Club
Адреса: Вишгородський район, 1 км від Київської ГЕС у бік с. Хочановка
Час роботи : з 9:00 до 20:00
Вартість: біля басейну в будні 1200 грн, у вихідні 1800 грн за одного дорослого
У клубі на гостей чекає великий відкритий басейн зі штучним водоспадом і гідромасажем. Для дітей облаштовано окремий пляж та басейн з гірками.
Відкрили в Sobi та преміум-зону з 25-метровим басейном з підігрівом та гідромасажем, а також 20-метровим pool-bar з гідромасажними сидіннями.
Також є спа-комплекс для дорослих. Тут можна відвідати лазню та сауну, зону SPA-процедур та гідромасажний басейн.
У Sobi є готель і окремі котеджі, де можна залишитися на ніч. Також до послуг гостей реторан та кафе під відкритим небом, тенісний корт,
Готельно-парковий комплекс "Equides club"
Адреса: Новообухівська траса, с. Лісники, вул. Вишнева, 36, (15 км від вул. Хрещатик)
Час роботи : з 09:00 до 21:00 щоденно
Вартість: з понеділка по четвер — 950 грн, з п’ятниці по неділю — 1400 грн за одного дорослого
Комплекс з концепцією оздоровлення та відпочинку розташований неподалік від центру столиці. Первозданная природа, чисте повітря, джерельне озеро та тиша сприяють відчуттю єднання з природою та досягненню гармонії душі, розуму та тіла.
Комплекс поєднує готель, конференц хол, бунгало на березі озера, вишуканий ресторан і територію для гри в гольф. Розкішний Wellness центр дозволить відновити життєві сили у басейні, саунах та за допомогою різних видів масажу.
В оновленій аквазоні є великий відкритий басейн із штучним водоспадом, сучасними лежаками для відпочинку, дитячою зоною та цікавими позиціями у pool-барі.
Ресторанно-готельний комплекс "Райський дворик"
Адреса: село Погреби,вул. Погребський Шлях, 26
Час роботи : з 10:00 до 21:00 щоденно
Вартість: вхід для дорослого на цілий день без шезлонгу 300 грн, з шезлонгом у будні дні – 400 грн та у вихідні – 500 грн. цілий день пн-пт 250 грн без шезлонгу, з шезлонгом 400 грн
"Райський дворик" — це заміський комплекс, який включає ресторан, vip-кімнати, готель, сауну на дровах, альтанки зі зрубу, дитячі майданчики і басейн.
На території закладу є басейн дорослий та дитячий. До послуг відвідувачів комфортні шезлонги, ліжка та парасольки. Є роздягальня, душ, зона відпочинку та дитячий лабіринт з ігровим майданчиком.
А також на території працює ресторан та бар з меню на будь-який смак.
TITA family house
Адреса: село Гнідин, вул. Озерна, 1-а
Час роботи : з 10:00 до 21:00 щоденно
Вартість: вхідний квиток на басейн (будні/пт, сб, вс, святкові) 1200/1500 гривень
TITA FAMILY HOUSE — це зміський комплекс, що розташовується на трьох гектарах землі. До послуг гостей ресторан, басейни, готель, котеджі, сауна та шикарна природа навколо.
Біля басейну є бар та зона відпочинку. Гості можуть відпочивати на шезлонгах або затишних бунгало.
Тут також можна зайнятися риболовлею, пограти у футбол, відпочити в сауні з критим басейном, провести час у затишній альтанці з мангальною зоною. Для дітей передбачено дитячий майданчик на відкритому повітрі, дитячу кімнату, атракціони та аніматори.
Усі бажаючі зможуть скуштувати авторські страви у місцевому ресторані.
Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою і набути гармонії.