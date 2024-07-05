У Києві чоловік вигулює "леопарда" і єнота: цікаве відео з'явилося в мережі

Не всім сподобався креатив героя ролика

У Києві на Парковому мосту помітили чоловіка, який вигулював собаку-леопарда і єнота. Тварини привернули до себе багато уваги.

Відео поділилися очевидці, публікує місцевий телеграм-канал "Трамвай — журнал про Київ". На кадрах видно собаку, який пофарбований у леопарда.

Тварина з цікавим фарбуванням іде попереду, позаду повільно слідує єнот на повідцю.

Не всі користувачі мережі оцінили креатив чоловіка. Люди обурилися виглядом собаки.

Але деяких відео порадувало. Люди стали на захист піклувальника тварин. Користувачі зазначили, що спеціальна фарба не шкодить тварині.

Нагадуємо, у Києві на даху будинку помітили павича. Красень розпустив хвіст і повільно кружляв.

Відео опублікували в соцмережах. Очевидці зазначають, що бачили павича на Лукʼянівці. Видно, що приміщення не високе.

Де просто посеред міста взявся птах та як потрапив на дах — загадка.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з'явилося відео, де київські будівельники знайшли цікавий спосіб освіжитися у спекотні дні. Вони облаштували на 23 поверсі імпровізований басейн.

Попри незвичні умови, будівельники вирішили ніжитися на сонечку в "басейні", попиваючи прохолодні алкогольні напої. З висоти 23 поверху їм відкривається чудовий панорамний вид на Київ.