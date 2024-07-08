Древняя "жемчужина" Киева: чем знаменит Шевченковский район и сколько стоит в нем жить

Это самый маленький по площади район после Печерского, но он богат большим количество зеленых зон и достопримечательностей

Почти в самом сердце Киева располагается красивый и древний Шевченковский район. Он богат развлечениями на любой вкус, старинными достопримечательностями, зелеными парками и новостройками. Жилье в этом районе считается дорогим.

"Телеграф" рассказывает, чем знаменит Шевченковский район в Киеве и сколько там в среднем стоят квартиры и аренда жилья. Стоит отметить, здесь на небольшую площадь приходится целых 10 станций метро, что существенно упрощает передвижение и является большим плюсом.

К тому же, именно на территории Шевченковского более 50 государств мира разместили свои посольства и представительства. В состав района входят территории: Нивки (часть), Шулявка (часть), Дехтяри, Сырец, Волейков, Лукьяновка, Солдатская слободка, Верхний (старый) город, Кудрявец, Татарка, Репяхов Яр, Дорогожичи, Загоровщина, Афанасийский яр.

История Шевченковского района

Этот район был создан согласно постановлению ЦИК УССР в 1937 году. В октябре 2001 года район увеличился в результате слияния с бывшими Советским и Старокиевским районами города.

Главные события истории Украины, которые связаны с борьбой за создание независимого государства, проходили именно в Шевченковском районе. Ядром становления государства была Старокиевская гора. Там Апостол Андрей поставил крест, там Святой Владимир проводил выбор веры и закладывал основы государственности, которую формировали его сын Ярослав и внук Всеволод.

Шевченковский район. Фото: Сегодня

Территория Шевченковского района была центром древней Киевской Руси. Проспект Победы Здесь находились Центральная Рада и Софийская (Богдана Хмельницкого) площадь, где провозглашались универсалы, происходили избрания гетмана Павла Скоропадского и другие не менее важные события, связанные с историей Киевской Руси, России, Украины.

Также на площади Богдана Хмельницкого проводились антисоветские манифестации и митинги, ускорившие принятие Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Шенченковский район. Фото: Википедия

Шевченковский район в наши дни

Шевченковский является туристическим сокровищем, поскольку там действительно есть на что посмотреть: Золотые Ворота, Владимирская горка, Национальный академический театр оперы и балета, Софиевский Собор, Андреевский спуск, Владимирский и Михайловский Соборы, Бабий Яр, киевский фуникулер, Крещатик, Покровский монастырь и т.д.

Золотые ворота. Фото: Википедия

Национальный академический театр оперы и балета

Помимо этого, район богат зелеными зонами для отдыха горожан: парками и скверами.

Также здесь есть не только много различных супермаркетов, но еще и восемь рынков, среди которых один из самых больших и легендарных – Бессарабский рынок.

В районе есть несколько крупных торгово-развлекательных центров, а также кинотеатров. Помимо этого есть множество галерей и единственный в столице зоопарк.

Киевский зоопарк. Фото: Википедия

Сколько стоят квартиры в Шевченковском районе

За последний год согласно информации из открытых источников, стоимость на недвижимость следующая:

1 комнатные 2325 $ за м²

2 комнатные 2301 $ за м²

3 комнатные 2235 $ за м²

4 комнатные 2279 $ за м²

Аренда квартир в Шевченковском районе стартует от 5 500 гриве, если речь идет об однокомнатной. На двухкомнатные цены стартуют от 8 500 гривен. Трехкомнатные — 13 900 грн.

Шевченковский район на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Подоле в Киеве может исчезнуть историческое здание — "лесопилка Снежка". Его хотят снести, чтобы построить на этом месте жилой комплекс с торгово-развлекательной инфраструктурой.