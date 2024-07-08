"Варварський обстріл": як зірки спорту відреагували на ракетний удар росіян по Охматдиту

Атака по дитячій лікарні у Києві відбулася у понеділок вранці

Українські зірки спорту відреагували на обстріл дитячої лікарні Охматдиту. Лікарня постраждала у понеділок, 8 липня, від ранкового обстрілу.

Зокрема, на обстріл відреагував президент Української асоціації футболу, колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко. Він написав у Instagram:

"Понад 40 ракет випустила росія по Україні сьогодні вранці. Одна з них серйозно пошкодила головну будівлю найбільшої дитячої лікарні в Україні — Охматдиту, де щорічно лікується понад 20 000 дітей. Кількість постраждалих невідомо, кияни прийшли розбирати завали.

Варварський обстріл — ще одне жахливе свідчення, що Україна воює з терористами та бореться за своє існування".

Також на ранкову атаку відреагували провідні українські тенісисти Марта Костюк, Еліна Світоліна, Дар’я Ястремська та Надія Кіченок.

Боксер Олександр Усік також не залишився осторонь. Чемпіон світу з боксу опублікував у своєму Instagram відео з платформи United 24.

Олімпійський чемпіон гімнаст Олег Верняєв також опублікував пост, присвячений ранковій атаці на дитячу лікарню у Києві.

Не лишилися осторонь і футболісти збірної України. Із засудженням атаки, зокрема, виступили Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Валерій Бондар, Анатолій Трубін, Сергій Кривцов та Артем Довбик.

Як повідомляв "Телеграф", вранці в Києві пролунала низка потужних вибухів під час оголошення масштабної повітряної тривоги. Крім балістичної загрози, російська армія підняла також тактичну авіацію в кількох регіонах і щонайменше три носії "Кинджалів" МіГ-31К.