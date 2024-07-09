"Чистий жах": в Держдепі розповіли, що США робитимуть після удару РФ по "Охматдиту"

У Штатах розуміють, що у Кремлі є дуже безсовісні люди, які готові майже на все

Американці висловлюють співчуття Україні після ракетного удару росіян по "Охматдиту" 8 липня та вважають пріоритетом поставки систем ППО Києву. Штати закликають робити це та інших партнерів.

Про це розповів офіційний представник Державного департаменту Штатів Деніел Сайзек у матеріалі "Телеграфа": "Як НАТО готуватиме Україну для вступу до Альянсу? Інтерв’ю з представником Держдепу США".

"Це ще один жахливий напад після Маріуполя, Бучі та всього, що вже було скоєно російською стороною. Те, що сталося, — чистий жах. Американці висловлюють щирі співчуття українському народові. Це показує, що Кремль не поважає жодних нормальних, звичайних правил, навіть правил війни. Це ще один жахливий злочин. І це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на цей час в Україні", — сказав Сайзек.

Він додав, що дуже важливим є пріоритет для США — направити ще системи ППО в Україну. Штати також закликають інших партнерів робити це. При цьому відправляти не лише системи, а й снаряди для того, що вже є.

"До того ж США надають зброю Україні, щоб вона могла завдати ударів по російських силах. У тому числі й усередині Росії. І це теж важливо, щоб, треба сподіватися, мінімізувати чи навіть припинити такі атаки. Але, на жаль, у Кремлі є дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все", — підсумував співрозмовник.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня російські загарбники здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали також і у Києві. Як з’ясувалося пізніше, один із прильотів був по лікарні "Охматдит", в якій перебували діти. Наразі відомо, що загинули двоє людей і ще 50 отримали поранення.