У КОВА просять завести кримінальні справи на двох підрядників: йдеться про розкрадання коштів

За будівництво заплатили немалі аванси

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів з проханням розпочати кримінальні провадження щодо двох підрядників, які не виконали свої зобов'язання з відбудови об'єктів у Гостомелі та Бишеві. Також він звертається до суду, щоб повернути авансові гроші, використання яких не підтверджено актами виконаних робіт.

Про це Кравченко заявив під час засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність". Мова йде про капремонт житлового будинку по вулиці Свято-Покровській, 73-Е у Гостомелі та будівництво ясел-садка "Каштан" у селі Бишів.

"Договори з цими підрядниками будуть розірвані. Щоб люди не ставали заручниками ситуації, а об'єкти не перетворювалися на довгобуди, оголосимо повторні тендери. Обидва підрядники, отримавши аванс, не виконали весь обсяг робіт, передбачений договором, та на сьогодні взагалі припинили відбудову об'єктів", — заявив очільник КОВА.

Щодо капітального ремонту житлового будинку в Гостомелі. Кравченко зазначає, що Департамент регіонального розвитку КОВА уклав договір з підрядником, який отримав аванс понад 6 млн грн. Останній не виконав свої зобов'язання вчасно і не повернув аванс. За оцінкою технічного нагляду, роботи виконані лише орієнтовно на 2,9 млн грн.

Підрядник не надав підтверджувальних документів виконаних робіт. Будівельні роботи на об'єкті зупинені. Існує ризик, що підрядник не поновить відбудову, адже його рахунки арештовані в рамках кримінального провадження.

"Департамент КОДА вже звернувся до Бучанської окружної прокуратури щодо необхідності захисту інтересів держави в судовому порядку, шляхом позову до підрядника", — розповів чиновник.

Щодо будівництва ясел-садка "Каштан" в селі Бишів Фастівського району Кравченко розповів, що підрядник отримав від ДРР аванс у розмірі 19 млн грн. Однак 10,8 млн грн не закриті, адже акти виконаних робіт не надані, а кошти не повернуті вчасно. Будівельні роботи на об'єкті не ведуться вже 3 місяці.

"Департамент і за цим випадком вже звернувся до Київської обласної прокуратури щодо необхідності позову до суду відносно підрядника з метою захисту інтересів держави", — підкреслив голова КОВА.

На засіданні робочої групи "Прозорість і підзвітність"

Раніше "Телеграф" писав, що в елітній Софіївській Борщагівці під Києвом хочуть збудувати школу за 420 мільйонів гривень. Це найдорожчий освітній заклад в Україні, який будуватиметься за державні кошти.