Десант рептилоїдів у Києві: невідомі розклеюють загадкові листівки про Кличка (фото)

Чого тільки не побачиш у столиці

В одному з районів Києва місцеві жителі помітили дивні листівки, які невідомі регулярно розклеюють у різних місцях. На аркушах формату А4 міститься незрозумілий текст, який викликає у киян велику кількість запитань.

Про "загадкові" листівки розповів на своїй сторінці у Фейсбук мешканець столиці під ніком Карім Насер. Саме він першим звернув увагу на дивні тексти.

Так, в одному з районів Києва почали масово з’являтися незрозумілі листівки, що надруковані на аркушах білого паперу формату А4. У текстах згадується "Академія відродження імені Рогозіна", "ремонт та експлуатація систем країн", "система управління каральним мечем правосуддя" та ще багато шалених та дивних термінів.

Особливо вражають "виноски" в цих текстах, які містять згадку про вбивства, зґвалтування та інші злочини.

Варто зазначити, що частину литовок "присвячено" столичному градоначальнику Віталію Кличку та вони навіть проілюстровані його фотографіями.

У незв’язному тексті йдеться про "парапсихологічні здібності мера Києва", про "ворота Володимирського собору", про "скло ікони хрещенськими морозами" та про "церковних щурів".

Весь цей каламбур підкріплюється ілюстраціями, фотографіями та графіками.

Хто є автором таких "шедеврів" — залишається лише здогадуватися.

У коментарях під постом користувачі соцмережі з іронією поставилися до такої "творчості" і почали жартувати про "педагогів", які "навчать нас на відстані":

Для довідки (за матеріалами Вікіпедії): Рептилоїди — це вигадані розумні людиноподібні рептилії, які найчастіше зображуються як істоти, що мають позаземне походження і здатність приймати образ людини.

Рептилоподібні персонажі фігурують у міфологіях різних народів світу. Віра в "змову рептилоїдів" займає значне місце у сучасних міських легендах, уфології та теоріях змови.

Перетворення ідеї рептилоїдів на об’єкт масової віри відбулося під впливом численних книг та лекцій британського письменника та прихильника теорії змови Девіда Айка, який має численних послідовників по всьому світі. Він зводить свою теорію до шумерських міфів, де фігурують молодші божества аннунаки, представлені Айком як боги-рептилії з планети Нібіру.

Згідно з Айком, рептилоїди, які мають інопланетне походження, живуть на Землі на секретних підземних базах і фактично керують світом, прямо чи опосередковано примушуючи політичних лідерів держав виконувати їхню волю.

За його твердженнями найвпливовіші люди на Землі, включаючи королеву Великобританії та різних президентів США, є рептилоїдами. Ідеї про рептилоїдів не мають підтверджень і часто висміюються у популярній культурі та засобах масової інформації.

Так можуть виглядати рептилоїди

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення водолазного озера атакував невідомий монстр. Чоловік зазнав серйозної травми ока і йому зробили складну операцію.