Чергу займають о 5-й ранку: біля київських ЦНАПів спостерігається ажіотаж (відео)

Чоловіки поспішають оновити свої дані

У вівторок, 16 липня, закінчиться 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Цей термін було визначено новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У зв’язку з цим біля столичних ЦНАПів можна побачити черги, які починають формуватися вже з 5 ранку. Про це повідомляє київський телеграм-канал "Труха Київ".

Так, під столичними ЦНАПами вже кілька днів поспіль спостерігається неабиякий ажіотаж – чоловіки поспішають встигнути оновити свої військово-облікові дані. Наприклад, біля Святошинського ЦНАПу з самого ранку починають шикуватися черги.

За словами чоловіків, вони приходять сюди відразу після закінчення дії комендантської години — о 5-й ранку.

"Черги військовозобов’язаних збираються під Святошинським ЦНАПом. Повідомляється, що чоловіки починають приходити туди з моменту закінчення комендантської години, о 5-й ранку, щоб встигнути оновити дані", — зазначено в пості.

А так виглядає черга під стінами ЦНАПу в Деснянському районі столиці. Тут військовозобов’язані чоловіки також починають збиратися з 5-ї ранку, проте не всім вдається записатися до фахівців.

Столичні ЦНАПи працюють із понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Всю інформацію, що вас цікавить, можна отримати за наступними номерами телефонів: 202-60-38 і 202-60-39.

Також можна звернутися з питанням, що вас цікавить, написавши на електронну пошту: [email protected].

Адреси столичних ЦНАПів по районах ви зможете знайти у матеріалі "Телеграфа".

Нагадаємо, що після набуття чинності новим законом про мобілізацію всі військовозобов’язані українці повинні обов’язково оновити свої персональні дані. На це дається рівно 60 днів і цей термін спливає 16 липня.

Для оновлення військово-облікових даних передбачено "три шляхи" — прийти до ТЦК, відвідати Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або оновити дані через електронний кабінет призовника.

Навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має оновити свої дані, а згодом пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

За результатами візиту до ТЦК, а надалі і ВВК, на руки чоловік отримує документ, який йому надалі доведеться постійно носити з собою, щоб уникнути непорозумінь із працівниками ТЦК та поліції.

Докладніше про те, хто має оновити персональні дані та яке покарання чекає на тих, хто не виконає законні вимоги у відведений час, а також яку силу має електронний військово-обліковий документ читайте в інтерв’ю "Телеграфу" зі спікером Полтавського ТЦК та СП майором Романом Істоміним: "Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".