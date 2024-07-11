До Києва приїхав головний конкурент Орбана: ціль візиту угорського політика

Мадяр привіз гуманітарну допомогу дітям із "Охматдиту"

У четвер, 11 липня, до Києва приїхав лідер угорської опозиційної партії "TISZA" Петер Мадяр. Він вже встиг відвідати Стіну памʼяті полеглих біля Михайлівського собору.

Про це політик повідомив у фейсбуці. Біля стіни Мадяр поклав квіти в знак вшанування пам’яті полеглих українських бійців.

"У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українських жертв війни", — написав угорський політик.

Також Мадяр поділився у мережі світлинами.

Петер Мадяр відвідав Стіну памʼяті полеглих біля Михайлівського собору

Напередодні Мадяр засудив російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" та оголосив збір на допомогу українським дітям. Тоді ж він анонсував свій візит до Києва.

Зазначимо, що Петер Мадяр вважається головним опонентом угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Мадяр раніше був членом партії Орбана "Fidesz", але потім залишив її й почав критикувати як владу, так і опозицію.

На нещодавніх виборах до Європарламенту його правоцентристська партія "TISZA" посіла друге місце після "Fidesz", отримавши 29,53% голосів та 7 місць у ЄП.

Нагадуємо, нещодавно до Києва приїздив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Орбан зустрівся з президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Глава держави після зустрічі розповів, що між Угорщиною та Україною є "хороші двосторонні результати" і наголосив, що відносини між країнами виходять на інший рівень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленського саркастично прокоментували пропозицію Орбана про припинення вогню. Угорський лідер попросив українського президента не стріляти по РФ та окупантах.