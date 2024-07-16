Багато зелені та коні на вулицях: як виглядав Київ на цікавих гравюрах 1870 року (фото)

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

Сьогодні саме ретрофотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, який пролягає між минулим і сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати своїм читачам унікальні гравюри 1870 року. Ці фотографії передають дух минулої епохи та показують нам зовсім інший Київ.

Так, у 1870 році було випущено цікавий альбом під назвою "Види Києва". Він датований 1870 роком, і до нього увійшли десятки чорно-білих гравюр, які демонстрували різні види столиці.

На гравюрах можна побачити добре знайомі сьогодні місця столиці — Поділ, Хрещатик, Аскольдову могилу, Києво-Печерську лавру, Золоті ворота та багато інших.

Цікаво виглядає ланцюговий міст, який був першим постійним мостом через Дніпро у Києві. Існував він з 1853 по 1920 рік навпроти Аскольдової могили і мав довжину 776 метрів.

На гравюрах 1870 року впадає у вічі велика кількість дерев, широкі вулиці та унікальна архітектура будівель. Пропонуємо вам здійснити подорож у минуле та насолодитися видами столиці – саме такою вона була 154 роки тому.

Приємної фотопрогулянки!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів і навіть залучали їх до церемоніальних парадах.