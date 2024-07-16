Весь двір у битому склі: у Києві під вікна багатоповерхівки кинули гранату

Особи зловмисників встановлюють правоохоронці

Пізно ввечері в понеділок, 15 липня, у Дніпровському районі Києва місцеві жителі почули гучний вибух. Як виявилося, під вікнами багатоповерхового будинку чоловік привів у дію гранату.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Наразі пошуками зловмисників займаються правоохоронці. Про це повідомляють київські телеграм-канали.

Відомо, що біля багатоквартирного будинку, розташованого по проспекту Миру, що в Дніпровському районі столиці, пролунав вибух. За попередніми даними, тут стався конфлікт між двома чоловіками. У ході суперечки один із громадян дістав бойову гранату і привів її в дію.

Вибухова хвиля пошкодила вікна на двох поверхах будинку та припаркований поряд автомобіль Mercedes Vito. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

Місце події

Після вибуху чоловіки зникли у невідомому напрямку. Налякані місцеві жителі викликали правоохоронців, які оперативно прибули на місце події.

Біля будинку фахівці справді виявили уламки гранати, тип якої вже вдалось ідентифікувати.

Причини та обставини події встановлюються. Зловмисників шукають.

Інцидент стався на проспекті Миру

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці чоловік виявив у смітнику предмет, схожий на гранату. Він одразу викликав правоохоронців.

Варто зазначити, що це не перша небезпечна знахідка у Києві. В Оболонському районі столиці просто під будинком у дворі виявили гранатомет. На зброю натрапили місцеві жителі. На місце події одразу викликали патрульних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у фасад житлового будинку. За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між зловмисником та його братом щодо права власності на квартиру.