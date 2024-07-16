У Києві до кінця літа обмежать рух по жвавій вулиці: стала відома причина

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

З вівторка, 16 липня та до 31 серпня у Києві обмежать рух транспорту по вулиці Новій. Тут фахівці кілька днів поспіль проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 16 липня по 31 серпня обмежать рух транспорту вулицею Новою. Обмеження діятиме на ділянці від проспекту Повітряних Сил до переїзду через залізничну колію.

Це пов'язано з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття. На першому етапі робіт обмеження діятиме лише в напрямку виїзду з міста.

У Києві частково перекриють вулицю Нову

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Нагадаємо, що до кінця поточного місяця буде частково обмежено рух на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, а саме на з’їзді з транспортної розв’язки в Оболонському районі столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві хочуть відремонтувати вулицю Глибочицьку більш ніж за 51 мільйон гривень. Тут планують встановити нові металеві люки та зливові решітки, замінити асфальтове покриття та бордюри.