Вилетів на тротуар і врізався у світлофор: у Києві перекинувся автомобіль (відео)

На місці працювали всі екстрені служби міста

У вівторок, 16 липня, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю як мінімум двох автомобілів. Внаслідок зіткнення один транспортний засіб перекинувся на дах і частково перегородив проїжджу частину.

Через аварію рух по жвавій дорозі виявився ускладненим. Детальніше про подію розповіли у Телеграм-каналі "Київ сейчас: Буча, Ирпень, Гостомель".

Повідомляється, що неподалік парку "Перемоги" у столиці сталася серйозна аварія. Удар виявився настільки сильним, що один із автомобілів влетів у світлофор і перекинувся на дах. Зупинились машини на пішохідній зоні з'їхавши з дороги.

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Аварія сталася в безпосередній близькості від станції метро "Дарниця". Внаслідок ДТП як мінімум дві машини отримала механічні пошкодження, а їх частини виявилися розкиданими по проїжджій частині.

На місце події оперативно прибули всі екстрені служби столиці – тут працювали медики швидкої допомоги, правоохоронці та рятувальники.

За попередніми даними, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості руху та порушення ПДР.

Місце аварії

Про стан водія авто, що перекинулося, на даний момент, нічого не відомо. Не повідомляється і про те, чи були у салоні авто пасажири.

Обставини та причини аварії належить встановити слідству.

Аварія сталася біля метро "Дарниця"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водію BMW, який збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході, повідомлено про підозру. У чоловіка це вже не перша ДТП із потерпілими.