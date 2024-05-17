Кричав та благав про допомогу: у Києві хлопчик застряг у паркані (відео)

Медики госпіталізували потерпілого

У Києві дитина застрягла у паркані. Самостійно визволитися вона не змогла, тому на допомогу вирушили рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві. Інцидент правився у Дарницькому районі столиці.

"16 травня о 15:17 надійшло повідомлення, що на вулиці Вербицького нога дитини застрягла в конструкції паркану", — йдеться у повідомлені.

На місце події негайно прибули рятувальники. Вони успішно вивільнили кінцівку хлопчика за допомогою гідравлічного інструменту.

Після цього дитину передали медикам для надання допомоги. Останні оглянули хлопчика на місці та вирішили госпіталізувати його.

Під час рятувальної операції хлопчик несамовито кричав та плакав.

Нагадуємо, у разі виникнення надзвичайної ситуації у Києві або області, звертайтеся за єдиним телефонним номером 112. Служба порятунку тепер замінює всі гарячі лінії.

Або ж окремо на 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні, погіршення стану тощо — негайно дзвоніть 103.

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