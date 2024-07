Дивні слова про Україну та цікава біографія. Що треба знати про Камаллу Гарріс, яка буде замість Байдена

Друга за впливовістю людина у США роками лишалася в тіні Джо Байдена, що про неї відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс збирається брати участь у президентських перегонах та серйозно налаштована потрапити до Білого дому. 59-річна Гарріс заручилася величезною підтримкою демократів, бо саме її кандидатуру запропонував Джо Байден, який сам знявся з виборів.

Протягом перебування на посаді вона запам’яталася українцям своєю позицією щодо підтримки Києва та засудження Росії. Проте критики Гарріс вказують на її висловлювання, політичні здібності та стиль управління. "Телеграф" розповідає про це детальніше:

Хто вона?

Камала Гарріс народилася в 1964 році в Окленді, штат Каліфорнія, в родині іммігрантів. Її мати має індійське походження, а батько — ямайське. Обоє були активістами руху за рівні права та навчалися у каліфорнійському університеті Берклі. Мешкала в Канаді, де матері Гарріс запропонували посаду професора в університеті Макгілл.

Камала Гарріс (у жовтому) разом з матір’ю та молодшою сестрою

Після школи Гарріс отримала гарну вищу освіту: здобула диплом бакалавра з економіки та політології в університеті Говарда у Вашингтоні, стала магістром з юриспруденції в університеті Берклі.

Стрімка кар’єра

За час своєї кар’єри Гарріс навіть кілька разів увійшла в історію:

як перша жінка, обрана окружним прокурором Сан-Франциско,

перша жінка, обрана генеральним прокурором Каліфорнії.

перша американка азійського походження, обрана до Сенату США від Каліфорнії,

перша жінка, обрана віцепрезидентом США.

Якщо Камала Гарріс переможе Дональда Трампа, то вона стане не лише першою жінкою-президентом в історії США, але й першою американкою азійського походження на цій посаді та другим темношкірим президентом після Обами.

Чоловік — юрист, познайомилися на побаченні наосліп

Її чоловік — юрист Дуглас Емхофф. Пара познайомилася на побаченні наосліп, яке влаштувала їм PR-консультант Крізетт Хадлін 2013 року. Буквально через рік вони одружилися в будівлі суду Санта-Барбари. Дуглас має двох дорослих дітей від попереднього шлюбу.

Емхофф за професією юрист, але після обрання дружини завершив кар’єру та почав викладати у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. До цього він був партнером юридичної фірми DLA Piper, де представляв міжнародні корпорації у спорах щодо бізнесу, нерухомості та інтелектуальної власності.

"Владнала" кризу на кордоні з Мексикою

У перші місяці на посаді віцепрезидента їй було доручено очолити зусилля щодо боротьби з причинами міграції з Центральної Америки до США. Але кількість мігрантів, які перетинають кордон, продовжувала зростати. Тому Гарріс критикували за ці зусилля та дивні цитати.

Зокрема, вона закликала "людей у ​​цьому регіоні, які думають про те, щоб здійснити небезпечний шлях до кордону США та Мексики, не приходити".

В інтерв’ю NBC News у червні 2021 року Гарріс запитали, чому вона не відвідала південний кордон США. Вона відповіла, що поїде "колись" і додала, що також не була в Європі.

Плин кадрів та "нездорова атмосфера"

2021 року ЗМІ опублікували низку історій про низький моральний стан і високу плинність кадрів у її офісі. Зокрема, Politico писало, що всередині команди Гарріс панує нездорова атмосфера і, мовляв, причина цього — керівництво.

"В інтерв'ю 22 нинішніх і колишніх помічників віцепрезидента, чиновників адміністрації та соратників Гарріс описали напружену, а часом сувору атмосферу в офісі", — пише видання.

Йшлося про замкнуте середовище в офісі віцепрезидента, де "ідеї ігноруються або стикаються з різким відхиленням, а рішення затягуються". Видання цитує людей, які працювали на неї в минулому та описують її стиль управління як "керований хаос" та кажуть, що очікування боса не завжди передбачувані.

Зміна поглядів щодо Ізраїлю

Під час кампанії 2020 року Гарріс рішуче підтримувала Ізраїль, називаючи відносини США та Ізраїлю "непорушними". Запевняла, що зробить усе, що є в її силах, щоб зберегти право Ізраїлю на самооборону.

Далі, після вторгнення ХАМАСу в Ізраїль Гарріс сказала, що "загроза, яку ХАМАС становить для народу Ізраїлю, має бути усунена". У грудні 2023 року Гарріс заявила, що підтримує рішення про дві держави (передбачає створення незалежної держави Палестина поряд із Державою Ізраїль. — Ред.).

А вже у березні 2024 року, закликала до "негайного припинення вогню" в Газі, повторила заклик адміністрації Байдена проти вторгнення Ізраїлю в Рафах на півдні Гази.

Позиція щодо України

Камала Гарріс залишається прихильницею України в її захисті від Росії, вона неодноразово підтримувала Київ та критикувала Володимира Путіна, звинувачувала російську армію у звірствах.

Західні медіа вважають, що Гарріс продовжуватиме політику Джо Байдена з військової підтримки України у разі свого обрання. Приміром, у 2023 році Гарріс відкидала ідею, що американці втомляться надавати допомогу Україні на тлі власних проблем з інфляцією.

"Я знаю, що американський народ відчуває почуття морального обурення та почуття відповідальності за те, що наша нація стоїть разом з українським народом навколо цих звірств", — говорила Гарріс.

Гарріс неодноразово зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським. Востаннє — на полях саміту миру в Швейцарії.

Проте Гарріс якось осоромилася своєю промовою від 1 березня 2022 року, де дивно описала вторгнення РФ:

"Україна – це країна в Європі. Вона існує поруч з іншою країною під назвою Росія. Росія — це більша країна".

Генератор рандомних фраз Камали Гарріс

Ще під час виборів 2020-го року Гарріс дорікали за нездатність представити власне чітке ідеологічне бачення. Мовляв, у промовах вона всіх заплутала.

"Чи є вона лібералкою, чи поміркованою, представницею істеблішменту чи популісткою, реформаторкою чи радикалкою? Критики зазначають, що вона перевернула або заплутала свої позиції щодо важливих політичних питань", — писав Time.

За понад 4 роки Камала Гарріс стала авторкою фраз, які складно інтерпретувати. Одну з них вона повторила мінімум 60 разів:

"Ми маємо здатність бачити те, що може бути, не обтяжені тим, що було, а потім зробити можливе реальним".

Ось її фраза про стрілянину на Параді незалежності у США:

"Ми повинні сприймати цю справу серйозно, так само серйозно, як і ви, тому що ви були змушені сприймати це серйозно". (We got to take this stuff seriously, as seriously as you are because you have been forced to have taken this seriously).

Як запропонувала боротися зі зміною клімату:

"Ми будемо працювати разом і продовжуватимемо працювати разом, щоб розв'язувати ці проблеми… і працюватимемо разом, продовжуючи працювати, керуючись новими нормами, правилами та угодами, які ми збиратимемо для спільної роботи… ми будемо працювати над цим разом".

Тому в мережі запустили "Генератор політики Камали Гарріс", який генерує випадковий салат зі слів у стилі політикині.

Операція "Кокосове дерево"

Одна із крилатих фраз Гарріс перетворилася на мем, який зараз активно поширюється у соцмережах, а підлітки записують під цей звук відео в TikTok. Мова про уривок промови 2023 року:

"Ви думаєте, що ви щойно впали з кокосової пальми? Ви існуєте в контексті всього, в чому ви живете, і того, що було до вас".

Фраза стала іронічним гаслом на підтримку віце-президента, оскільки різні демократи, редакції газет тощо закликали Байдена вийти з перегонів, пояснює Forbes. Прихильники Гарріс використовують цей мем і називають її участь у перегонах "Операцією "Кокосове дерево".

Член міської ради Нью-Йорка від Демократичної партії Чі Оссе опублікував нарізку відео з Гарріс, підписавши: "Літо кокосового дерева".

Користувачі у соцмережах використовують мем як жартівливе пояснення свого вибору на користь Гарріс та проти Байдена. Мовляв, будь-який інший кандидат "не може просто впасти з кокосової пальми".

Сенатор з Гаваїв піднявся на кокосову пальму у підтримку Гарріс

Прихильники Гарріс пишуть, що вони "захоплені кокосом", використовуючи емодзі кокоса в публікаціях у соцмережах, щоб продемонструвати підтримку віце-президента. Сенатор з Гаваїв піднявся на кокосову пальму, кажучи: "Пані віце-президент, ми готові допомогти".

У соцмережах жартують, що такими мемами та жартівливими музичними відео молодь може прокласти їй шлях до президентства:

Нагадаємо, що Дональд Трамп у минулому підтримував фінансовими пожертвуваннями кампанії віцепрезидента США Камали Гарріс.