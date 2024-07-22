Поліція проводить обшуки у КМДА через загибель студента на канатній дорозі

Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі

Київська поліція проводить невідкладні слідчі дії щодо визначення осіб, які причетні до роботи канатної дороги, де загинув 20-річний хлопець. Наразі проходять обшуки у відповідних службах Київської міської держадміністрації (КМДА).

Про це пише пресслужба поліції. Наразі відомо, що деякі служби погодили розташування атракціону та видавали дозволи на його роботу.

Вони мали здійснювати регулярний та належний контроль за діяльністю канатної дороги та безпосередньо у фірмах власника атракціону, але не робили це належним чином.

"В межах розпочатих кримінальних провадженнях правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та ч. 3 ст. 367 – Службова недбалість.

Винним загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 21 липня в Києві 20-річний хлопець зірвався з канатної дороги та потонув. Момент цієї трагедії зафільмувало багато очевидців. Тіло хлопця змогли дістати з води лише 22 липня з ранку.

Раніше "Телеграф" розповідав все, що відомо про канатну дорогу в Києві, де зірвався чоловік.