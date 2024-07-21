Спонсор "моста Кличка", суди та закиди про небезпеку: що відомо про канатну дорогу в Києві, де зірвався чоловік

"Активна Країна", до речі, вже світилася у судових розглядах

Глибина річки Дніпро у місці, де обірвалася столична канатна дорога, могла сягати майже двох десятків метрів. При цьому техніка безпеки, за деякими даними, могла викликати питання.

Про це повідомляють у мережі. Так, за даними адміністратора великого київського Telegram-каналу "Киевский движ", глибина річки "Дніпро" у тій частині, де з канатної дороги зірвався чоловік, сягає 15-19 метрів. При цьому, стверджує він, із захисту відпочивальникам нібито видають лише шолом.

"Я катався на такому, і перше, що просять зробити – підписати відмову від відповідальності. Ні додаткових кріплень (у разі обриву троса), ні рятувальних жилетів не надається. Тебе чіпляють до карабіну та одягають шолом на голову. Там навіть не питають, чи вміє людина плавати, а все обладнання на тобі просто стягло б під воду", — пише він.

Після трагедії на атракціоні розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини (ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 КК України), повідомляє Київська міська прокуратура.

Варто зазначити, що у мережі вже встановили, кому належить цей атракціон. Як пише Володимир Бондаренко, посилаючись на дані з реєстрів, польотами над Дніпром у цій частині столиці займається компанія "Активна країна". Її власниками є :

Денис Курта;

Клим Палажченко;

Олександр Коверенко.

"Активна Країна", до речі, вже світилася у судових справах. Прокуратура хотіла закрити її, навіть було відкрито кримінальну справу, проте суд став на бік компанії.

"Прокурором зазначено, що затвердження переможцем інвестиційного конкурсу учасника без відповідного досвіду щодо реалізації подібних проектів та експлуатації атракціонів підвищеної небезпеки, враховуючи потенційну небезпеку атракціонів подібного типу для життя та здоров’я людей, суперечить вимогам чинного законодавства України, порушує права та законні інтереси людей та держави, оскільки створює реальну загрозу настання негативних наслідків такої інвестиційної діяльності для життя та здоров’я людей, суперечить інтересам держави та суспільства, його моральним підвалинам", — стверджувала сторона обвинувачення.

Примітно, що компанія "Активна країна" (в особі їхньої торгової марки Kyiv flyline) виступала в ролі спонсора будівництва пішохідного "місту Кличка" з Оболонської набережної на Оболонський острів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах розповіли ексклюзивні подробиці події канатною дорогою в Києві.