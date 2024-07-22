Будівництво залишилося лише на папері: ексчиновник Міноборони нажився на військовому об’єкті (фото)

Підозрюваному загрожує в’язниця

В Україні колишній чиновник Міноборони наживався на будівництві військового об’єкту. Він привласнив майже мільйон бюджетних гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. За даними правоохоронців, підозрюваним є полковник та колишній чиновник Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України. Він уклав договір із приватним підприємством на будівництво водопроводу для одного із збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.

Проте будівництво залишилося лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою.

"Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби. За це чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення. А його спільник-підприємець підозрюється у зловживанні та службовому підробленні.

Слідство продовжується.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що заступником голови ГБР зацікавилися НАБУ.