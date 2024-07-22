У Києві знесли будинок Зеленського: скандальна історія отримала продовження

Будівля була у списку заборонених до знесення

У КМДА заявили про те, що Київ подаватиме до суду на забудовника, який зніс садибу Зеленських. Також місто судитиметься і з власниками будівлі, яка представляла історичну цінність і перебувала у списку заборонених до знесення.

Київська влада має намір вимагати від забудовника та власника садиби повністю відновити будівлю. Про це повідомляється у прес-службі КМДА.

У Києві днями знесли історично будівлю — садибу Малініна також відому, як садиба Зеленських, яка розташована на вулиці Кониського, 22. У зв’язку з цим, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що місто судитиметься із забудовником, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та з власниками будівлі, яку нахабно знищили.

У них планують вимагати наново відбудувати садибу у тому вигляді, який вона мала до знесення.

Крім цього, наголошується, що землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі, що свідчить про незаконне використання земельної ділянки.

"Також міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що "ТОВ "Тургенєв Білд" зніс історичну Садибу Зеленських, 1890 року. Активісти, які намагалися перешкодити демонтажу — були побиті тітушками", — написав Перов. За його словами, поліцейські опитали водія екскаватора, проте не стали когось затримувати. Тепер на місці зруйнованої садиби мають збудувати житловий комплекс.

За даними розслідувача Володимира Бондаренка, співвласником компанії-забудовника "Тургенєв білд" є ексдепутат Київської міськради Микола Негрич, 1982 року народження.

Негрич є зятем Михайла Голиці, який своєю чергою є керівником головного комітету житлового забезпечення КМДА та колишнім головою "Київміськбуду". За даними Бондаренка, саме Голиця дав добро на відселення мешканців та виведення садиби у приватну власність.

При цьому Голиця та Негрич уже світилися у розслідуванні "Наші гроші" про виділення їхнім компаніям мільярда гривень "Житлоінвестбудом".

Для довідки: Садиба Зеленських — двоповерхова будівля, побудована з дерева і обкладена цеглою. Одна з найстаріших споруд на вулиці Кониського та остання дерев’яна будівля вулиці. Входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту", тобто їх заборонено зносити або реконструювати.

Будівлю звели як садибу купця та професора Василя Малініна, але потім там проживала родина міщанина Зеленського.

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