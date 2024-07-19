У Києві розвалюється та гниє Північний міст: городяни побоюються, що він скоро впаде (фото)

У мережі пишуть, що роками міст в аварійному стані

У Києві Північний міст помітно "втомився". Кияни стурбовані станом моста, який гниє та розвалюється.

Фотографіями поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На кадрах видно, що поручні моста дуже іржаві.

Кияни побоюються, що скоро він може обвалитися. Городяни закликають київську владу звернути увагу на проблему.

Стан споруди у 2024 році

Судячи з фото 2-річної давності, можна зробити припущення, що споруда давно гниє. Яким був міст раніше можна поглянути, відкривши його на Goole Карті.

Стан мосту в 2022 році

Кияни підтверджують, що міст в аварійному стані вже багато років. Також городяни висловилися стосовно інших мостів Києва.

Що відомо про Північний міст у Києві

Це вантовий міст через річку Дніпро для автотранспорту та пішоходів, побудований він у 1976 році. Він з'єднує Оболонський район столиці з Подільським.

Довжина мосту складає 816 метрів, а ширина — 31,4.

До 2018 року міст мав назву "Московський". Ідея перейменувати його виникла ще у 2015 році, проте остаточне рішення було ухвалено лише через три роки. Серед запропонованих назв були: імені Георгія Фукса, Троєщинський та імені Степана Бандери. Однак, у результаті тривалих обговорень, мосту повернули його історичну назву – "Північний".

Нагадуємо, що нині на Північному мосту проводять ремонтні роботи. Рух буде перекритий до 10 серпня.

Обмеження торкнулися першої та частково другої смуги у напрямку з лівого на правий берег. Причиною перекриття стала необхідність виконання робіт з поточного ремонту.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст. На роботи виділять майже 100 мільйонів гривень.