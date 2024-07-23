Правоохоронці знайшли винних у підтопленні київського метро: їм уже повідомили про підозру (відео)

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Двом посадовцям КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська". Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Підозру отримали начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер.

Варто зазначити, що в прокуратурі не розголошують імен підозрюваних. Проте, за даними ЗМІ, мова йде про начальника служби колії, тунельних споруд і будівель Володимира Сидоренко та головного інженера Віктора Вигівського.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії. У прокуратурі наголосили, що підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами.

В ОГП зазначили, що це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" и "Либідська", появи утворень — сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів. Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на зазначеному відрізку.

В ході досудового розслідування слідчими та прокурорами проведено пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також експертизи металів, речовин та сплавів. За результатами експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

У прокуратурі підкреслили, що через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн. Водночас зазначається, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями та його фінансування ще тривають.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад. Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в аварійному тунелі між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська", де почалося масштабне підтоплення, повним ходом тривають ремонтні роботи. Тут фахівці вже розкрили тунель з поверхні.