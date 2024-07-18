У Києві раптово закрили для пасажирів кілька станцій метро: перші подробиці (відео)

Повідомляють про задимлення

У четвер, 18 липня, на столичній станції метро "Золоті Ворота" з потягів почали раптово висаджувати пасажирів. Станції ж "Сирець", "Дорогожичі" та "Лукʼянівська" тимчасово зачинили.

Про це повідомляють кияни в соцмережах. Інформацію також підтвердили й в пресслужбі КМДА.

Наразі відомо, що станції "Сирець", "Дорогожичі" та "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів. Очевидці повідомляють, що у тунелі метро сталося задимлення між станціями "Сирець" та "Дорогожичі".

У КМДА підтвердили інформацію про тимчасове закриття для пасажирів трьох станцій метро — "Сирець", "Дорогожичі" та "Лукʼянівська". Повідомляють, що рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціям "Золоті ворота" – "Червоний хутір".

UPD: станом на 11:30 у київському метро відновили рух "зеленою" гілкою. Станції "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська" відкриті для пасажирів.

У КП "Київський метрополітен" вибачилися за тимчасові незручності. Утім, що стало причиною тимчасового закриття станцій — не повідомили.

Варто зазначити, що у профільних транспортних чатах з'явилася інформація про те, що задимлення сталося у одному з потягів.

На момент публікації новини офіційна причина закриття одразу трьох станцій "зеленої" гілки столичного метро названа не була.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кияни просять убезпечити пасажирів метро від падінь на рейки. Для цього на станціях столичної підземки пропонують встановити спеціальні захисні екрани.