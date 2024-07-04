Висміяли бажання жінок стати машиністками: кандидатка на посаду в київському метро розповіла про співбесіду

На співбесіду пришли лише три жінки

Київський метрополітен відмовляє жінок працевлаштовуватися на посаду машиніста електропоїзда, попри оголошений набір на курси. У столичній підземці висміяли бажання жінок працювати на "чоловічій" роботі.

Про це написала на своїй сторінці в X користувачка Ніно Назарова, яку запросили на співбесіду в метро. За її словами, під час телефонної розмови представник метрополітену відмовляв і висміював бажання жінок стати машиністками, стверджуючи, що "жінка не здатна залізти в кабіну".

"Зі слів "начальника", вся ця ідея з набором жінок машиністками — політична і не має нічого спільного з реальністю", — пише Ніно.

На співбесіду з 20 запрошених жінок з'явилися лише три, тоді як чоловіків цього разу не запрошували.

"Ми втрьох прослухали інформацію і вирушили в поїздку синьою гілкою в кабіні машиніста", — розповіла вона.

Після екскурсії метрополітеном жінки прослухали лекцію, де їм пояснили, що через мобілізацію бракує працівників, але "начальник" чітко дав зрозуміти, що надаватиме перевагу чоловікам, якщо вони з'являться.

"Мають зателефонувати з відділу кадрів, сказати відповідь. Та начальник чітко сказав, що віддасть перевагу чоловікам, якщо вони прийдуть. Нащо тоді було звати на цю зустріч? Бо так зверху сказали", — обурюється Ніно.

Вона також зазначає, що під час співбесіди ніхто не перевіряв знання фізики, які є необхідними для роботи машиніста, а лише запитував про наявність дітей та чоловіка.

"Всі мої згадування фізики були марні, ніхто нічого не питав, ніяких схем не читали, тільки сказали, що треба її знати. Питали, чи є діти, чоловік. Чи впевнена я, що мені б все вдалося вивчити, скласти екзамени й отримати роботу? Ні. Але і не всі чоловіки це роблять. З 30 тільки приблизно 8 доходять до кінця, зі слів начальника. Але я і не маю змоги дізнатися, чи мені то до снаги", — резюмує вона.

Раніше "Телеграф" писав, скільки працівників може забронювати Київський метрополітен і який там дефіцит кадрів. Наразі лише одна жінка проходить навчання на посаду машиніста.