Київський метрополітен закупить 20 тисяч лампочок: навіщо така кількість та скільки коштуватиме

На тендер подалися одразу 6 компаній

Київський метрополітен оголосив про закупівлю 20 тисяч світлодіодних ламп. Переможцем тендеру стало ТОВ "Союз-Світло", яке обійшло 5 учасників.

Компанія поставить лампи німецької марки OSRAM, виготовлені в Китаї, за ціною 67,9 грн/штука. Це стало відомо з оголошення на порталі публічних закупівель "Prozorro".

Метрополітен був готовий виділити 2,7 мільйона гривень на 20 тисяч світлодіодних двоцокольних ламп, розрахованих на напругу у 220-240 В та потужністю 16 Вт.

Очікується, що нові лампи, довжина яких не повинна перевищувати 1,21 метра, будуть використовуватися для заміни старих ламп на станціях метро та в поїздах. Згідно з технічними вимогами, лампи повинні мати термін служби не менше 30 000 годин при експлуатації протягом 20 годин на добу.

Договір з переможцем тендеру вже уклали. Так, загальна сума контракту складе 1,6 мільйона гривень.

Постачання ламп буде здійснено протягом 30 календарних днів з моменту замовлення. Дія договору триватиме до 30 червня 2025 року, що дає метрополітену можливість отримувати товар поетапно.

Раніше "Телеграф" писав, що "Київтеплоенерго" замовило на мільярд гривень австрійських генераторів. Учасників тендеру звинувачують компанію в проведенні нечесного тендеру.