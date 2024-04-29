Роботи підуть швидше: що зараз відбувається в аварійному тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" (фото)

Роботи ведуться як усередині тунелю, так і назовні

В аварійному тунелі між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська", де почалося масштабне підтоплення, повним ходом тривають ремонтні роботи. Тут фахівці вже розкрили тунель з поверхні та спустилися до нього.

Аварійну ділянку, довжина якої становить 27 метрів, продовжують обстежувати. Детальніше про ремонтні роботи розповіли на офіційній сторінці будівельної компанії "Автострада" у Facebook.

Так, перегінний тунель між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" активно відбудовують. Роботи проводяться цілодобово як усередині, так і назовні.

Тунель розкрили

Під землею робітники вже встигли перенести комунікації та почали розбирати рельси та ліси, а також "розкрили" сам тунель.

Тунель розкрили

Фахівці проводили буріння стіни у ґрунті спеціальним способом, який не дозволить воді проникнути у майбутній котлован. Крім цього, тут провели хімічне закріплення ґрунтів — "речовини" під тиском нагнітали в землю і зміцнювали її.

Все це необхідно для того, щоб забезпечити цілісність конструкції котловану. Зовні, над аварійною ділянкою, була встановлена розвантажувальна плита, щоб зменшити тиск на тунель та дати можливість пересуватись важкій будівельній техніці.

Ремонт іде повним ходом

"Тепер роботи мають прискоритися. Найближчим часом ДК "АВТОСТРАДА" планує посилити особовий склад працівників на ділянці та додати техніки. Раніше цього не робилося через низку технологічних процесів та адміністративно-організаційних процедур, які не дозволяли метробудівцям набрати потрібну швидкість", — зазначили в компанії.

Тунель вже "розкрили"

Фахівці працюють без вихідних

Передбачається, що 27-метрову аварійну ділянку старого тунелю повністю демонтують і на її місці збудують нову — монолітну з прямокутним перетином.

Частини старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки по обидва боки, додатково зміцнять зсередини спеціальними залізобетонними конструкціями. Так звана "сорочка" повністю повторить округлу геометрію тунелю та посилить проблемну ділянку.

Ремонт іде повним ходом

Згідно з експертизою, рівень ґрунтових вод над тунелем суттєво не змінювався з 2010 року і зараз становить 5-6 м. Усі роботи виконуються відповідно до проектних рішень, заснованих на висновках експертизи.

Зазначається, що фахівці працюють на об’єкті цілодобово та без вихідних.

Роботи виконуються відповідно до проектних рішень

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві просять зробити офіційний цвинтар для свійських тварин. Відкриття цвинтаря допоможе запобігти несанкціонованим похованням на зелених зонах.