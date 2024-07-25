Над Києвом помітили "небесний знак": що таке сонячне гало (фото)

Мешканці міста поділилися в соцмережах світлинами оптичного явища

У четвер, 25 липня кияни стали свідками дивовижного природного явища – сонячного гало. Світле коло навколо сонця прикрасило небо столиці.

Світлинами оптичного явища в атмосфері поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На фото можна розгледіти в небі велике коло із легким забарвленням веселки.

Природне явище в небі Києва

Що таке сонячне гало

Сонячне гало – це оптичне явище в атмосфері, яке виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше його можна спостерігати у вигляді світлого, слабко забарвленого кола навколо сонця.

У верхніх шарах атмосфери, на висоті близько 5-10 кілометрів, утворюються тонкі хмари, що складаються з крихітних шестикутних льодяних кристаликів. Коли сонячне світло проходить через ці кристали, воно заломлюється і відбивається, створюючи різноманітні світлові ефекти, одним з яких є гало.

Форма льодяних кристалів впливає на те, який саме тип гало ми побачимо. Найчастіше зустрічається саме світле коло навколо сонця.

Таке явище може свідчити про зміни погоди.

Гало на Україною

Сонячне гало в Україні – не рідкість, його можна спостерігати до 120 разів на рік. Однак, лише 10-20 разів на рік воно буває достатньо яскравим, щоб його помітити неозброєним оком.

Спостерігати гало можна в будь-якій точці країни, але найкращі умови для цього – взимку або під час холодних періодів року. Також світле коло частіше можна побачити за містом, де менше світлового забруднення.

Сонячне гало над Одесою у травні 2024 року

Примети та вірування

Гало завжди привертало увагу людей. У минулому його поява часто асоціювалася з різними прикметами та віруваннями.

Здавна люди вірили, що поява сонячного гало є вірним провісником зміни погоди, причому не завжди в кращий бік. Часто після гало очікували дощів та похолодання.

У деяких культурах гало вважалося попередженням про небезпеку, війну або інші лиха.

В інших гало розглядалося як божественний знак або передвісник важливих подій. Наприклад, у деяких релігійних текстах гало зображується навколо голів святих або богів.

Сьогодні ж це скоріше цікаве природне явище, яке захоплює своєю красою і складністю.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода найближчими днями в Києві. За словами синоптиків, дощі не варто очікувати.