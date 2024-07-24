У Києві з’явиться олімпійська фан-зона просто неба: де її знайти

На локації заплановано багато цікавих заходів

У середу, 24 липня, на території столичного ВДНГ почне працювати олімпійська фан-зона. Локація функціонуватиме з 24 липня до 4 серпня і всі охочі зможуть тут підтримати українських спортсменів у компанії однодумців.

На території ВДНГ також працюватиме дитячий спортивно-оздоровчий табір. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

У Києві відкриється цікава олімпійська фан-зона просто неба, де транслюватимуться змагання з літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Локація працюватиме на території ВДНГ і тут також проводитимуться різні майстер-класи, проходитимуть турніри та змагання, а також благодійні матчі за участю зірок футболу 3/3.

Фан-зона включає і дитячий спортивний табір з різними активностями.

Олімпійська фан-зона у Києві. Фото: "Київ 24"

Вже в середу, 24 липня, о 20:00 тут можна буде подивитися на те, як олімпійська збірна України з футболу (U-23) зіграє свій перший поєдинок на Олімпійських іграх у Парижі. Синьо-жовті проведуть гру проти команди Іраку.

З 28 липня по 4 серпня щодня працюватиме:

Дитячий спортивний табір, зони UNICEF та БО "Рокада";

З 17:00 до 21:00 фізкультурно-спортивні локації "Активні парки – Шлях до перемоги";

З 16:00 до 21:00 фан-зона транслюватиме Олімпійські ігри 2024 року.

Де знайти олімпійську фан-зону у Києві

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ, "Урбан-парк");

Час роботи: з 24 липня до 4 серпня 2024 року.

Ознайомитись із розкладом усіх запланованих заходів можна на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Олімпійську фан-зону буде облаштовано на ВДНГ

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри-2024 стартують 26 липня і проходитимуть до 11 серпня. У змаганнях візьме участь збірна України — від нашої країни боротимуться за медалі 140 атлетів.

Так, 33 за рахунком літні Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції та ряді інших міст по всій країні, а також на заморській території — у Французькій Полінезії. На Таїті відбудуться змагання з серфінгу.

Церемонія відкриття Ігор відбудеться у п’ятницю, 26 липня. Але ще до офіційного відкриття, 24-25 липня, розпочнуться змагання з футболу, гандболу, регбі-7 та стрільби з лука. 24 липня збірна України з футболу проведе перший матч олімпійського турніру. Підопічні Руслана Ротаня зіграють із командою Іраку.

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