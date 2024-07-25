До +29 градусів, але хмарно: прогноз погоди у Києві на найближчі дні

Вітрів цими днями також не передбачається

Столицю України накрила хмарність і разом з нею у місті тримається невелике зниження температури. За словами синоптиків, протягом цих днів не варто очікувати на дощі.

Нічні показники термометрів місцями опустились до +16 градусів, але вдень максимальна температура прогнозується близько +29 градусів. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Хоча у першій половині четверга, 25 липня, протримається ясна погода, але вже з обіду на небо набіжать хмари. Дощів в цей день не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до +26 градусів, але вночі зафіксувалась близько +16 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці та вдень — помірні 6 м/с.

Протягом п'ятниці, 26 липня, прогнозується максимальна хмарність, але без опадів. Денна температура підвищиться до +28 градусів. Вночі показники впадуть до +18 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

У першій вихідний, 27 липня, також очікується хмарність, але ввечері вітер розжене їх. Дощу не прогнозується. Показники термометрів у денний час зафіксуються біля +29 градусів, а вночі покажуть +19 градусів. Пориви вітру протягом дня не сягнуть вище слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі області України накриють сильні дощі, грози та навіть град.