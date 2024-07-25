Над Киевом заметили "небесный знак": что такое солнечное гало (фото)

Жители города поделились в соцсетях фотографиями оптического явления

В четверг, 25 июля, киевляне стали свидетелями удивительного природного явления – солнечного гало. Светлый круг вокруг солнца украсил небо столицы.

Фотографиями оптического явления в атмосфере поделились читатели местного телеграм-канала "Труха Киев". На фото можно увидеть в небе большой круг с легкой окраской радуги.

Природное явление в небе Киева

Что такое солнечное гало

Солнечное гало – это оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего его можно наблюдать в виде светлого, слабо окрашенного круга вокруг солнца.

В верхних слоях атмосферы, на высоте около 5-10 км, образуются тонкие облака, состоящие из крошечных шестиугольных ледяных кристалликов. Когда солнечный свет проходит через эти кристаллы, он преломляется и отражается, создавая разнообразные световые эффекты, одним из которых является гало.

Форма ледяных кристаллов влияет на то, какой именно тип гало мы увидим. Чаще всего встречается самый светлый круг вокруг солнца.

Такое явление может свидетельствовать об изменении погоды.

Гало на Украине

Солнечное гало в Украине не редкость, его можно наблюдать до 120 раз в год. Однако только 10-20 раз в год оно бывает достаточно ярким, чтобы его заметить невооруженным глазом.

Наблюдать гало можно в любой точке страны, но лучшие условия для этого – зимой или в холодные периоды года. Также светлый круг чаще можно увидеть за городом, где меньше светового загрязнения.

Солнечное гало над Одессой в мае 2024 года

Приметы и верования

Гало всегда привлекало людей. В прошлом его появление часто ассоциировалось с разными приметами и верованиями.

Издавна люди верили, что появление солнечного гало является верным предсказателем смены погоды, причем не всегда в лучшую сторону. Часто после гало ожидали дождей и похолодания.

В некоторых культурах гало считалось предупреждением об опасности, войне или других бедствиях.

В других гало рассматривалось как божественный знак или предвестник важных событий. Например, в некоторых религиозных текстах гало изображается вокруг председателей святых или богов.

Сегодня это, скорее, интересное природное явление, которое восхищает своей красотой и сложностью.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в ближайшие дни в Киеве. По словам синоптиков, дожди не следует ожидать.