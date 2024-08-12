У Києві знову спробують врятувати обміліле озеро Синє: оголошено новий тендер на 95 мільйонів гривень

Ситуація навколо водоймища залишається катастрофічною

У серпні київське КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчистку обмілілого озера Синє, яке знаходиться на житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. Варто зазначити, що до цього торги не відбулися шість разів.

Сума робіт складає 95 мільйонів 953 тисячі гривень. Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Комунальне підприємство "Плесо" у серпні поточного року оголосило про початок процедури відкритих торгів на розчистку озера Синє у Подільському районі столиці. Після визначення переможця та укладання з ним договору мають стартувати роботи з ревіталізації водойми.

Вартість робіт була оцінена у 95 мільйонів 953 тисячі гривень. Розчищення водойми та благоустрій території навколо озера має бути завершено до 31 грудня 2025 року.

Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 24 серпня.

Згідно з тендерною документацією, озеро Синєє збираються "реанімувати", а територію навколо нього облагородити і привести в належний стан.

Насамперед підрядник повинен буде розчистити озеро для розкриття ґрунтових джерел, що, у свою чергу, призведе до додаткового наповнення та покращить екологічний стан водойми.

Крім того, планується розчистити сполучну протоку та об’єднати озеро в кільце для вирівнювання рівнів води та запобігання застою, а також пробурити водозабірні свердловини.

Також планується обладнати на території озера набережну з лавочками, ліхтарями, будиночками для птахів та пішохідним мостом. Тут хочуть обладнати зони відпочинку, велодоріжки та дитячі майданчики.

Біля озера також планують встановити рятувальні вежі, навіси від сонця, роздягальні та питні фонтанчики.

Нагадаємо, КП "Плесо" вже шість разів оголошувало тендер на розчистку озера Синє, проте торги жодного разу так і не відбулися. Формальними причинами відмов учасникам називалося те, що пропозиції не відповідали умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо закупівлі.

Пропозиції учасників відхиляли вже 6 разів

Представники "Плесо" прокоментували ситуацію, що склалася, і заявили, що КП як замовник, не має законних підстав або важелів впливу на учасників тендеру в частині якісної підготовки документів, при цьому чітко дотримується норм законодавства про публічні закупівлі.

"КП "Плесо", як замовник, здійснило всі необхідні дії для дотримання законодавства про публічні закупівлі та п’ять разів оголошувало про проведення процедури відкритих торгів (тендеру). Проте щоразу тендер було скасовано або через нездатність учасників якісно підготувати документи, або через -за подання пропозицій, що перевищують встановлений ліміт фінансування", — йшлося у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше директор КП "Плесо" впевнено заявляв про старт першого етапу "порятунку" озера Синє у 2024 році: "Перший етап — це розчищення озера. Роботи планується провести цього року. А вже другий етап — це всі роботи з благоустрою Їх ми відклали, тому що зараз невідповідний час для цього».

Синє озеро розташоване на Виноградарі

Проблема з обміленням цієї прикраси спального масиву виникла ще 2020 року. Вже тоді на замовлення комунального підприємства "Плесо" спеціалісти проводили науково-дослідні роботи на водоймі. Проте зневоднене озеро так і не почали рятувати.

Наприкінці минулого року стало відомо, що КМВА погодила виділення із міського бюджету 35 млн. гривень на роботи з ревіталізації водойми. Проте тендер, який оголосив комунальне підприємство "Плесо" в системі закупівель Prozorro (сума торгів зросла майже до 100 млн грн) на роботи з ревіталізації озера так і не відбувся.

Формальні причини — пропозиція учасника торгів не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо закупівлі.

Озеро обміліло і висохло

Як відомо, Синє озеро раніше вважалося найбільшим із водороздільних водойм столиці. До обмілювання його довжина становила 700 метрів, ширина – до 200 метрів, а водна площа – близько 15 га. Харчувалося воно поверхневими та ґрунтовими водами.

Навколо цієї водойми у 1980-х роках було збудовано весь Синьоозерний масив. Озеро було популярною локацією для відпочинку, купання та риболовлі. У водоймі налічувалося близько 10 видів риби. Періодично там проводилося масштабне зариблення.

Зазначимо, назва озера походить від незвичайного синюватого кольору води. За офіційною версією, такий відтінок дають мергелисті, супіщані відкладення, що утворилися ще в Льодовиковий період. Тому дно озера було вистелене синюватим мулом.

Озеро обміліло і висохло

На тлі чергового будівельного буму у столиці користувачі соцмереж висловлюють побоювання, що згодом на місці озера з’являться нові висотки, якщо все залишити так як зараз.

Від озера залишилася калюжа

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київському ліцеї зібралися ремонтувати укриття за мільйони гривень. Згідно з тендерною документацією, роботи проводитимуться по вулиці Милославській, 7 і на ці потреби необхідно витратити 5 мільйонів 968 тисяч 685 гривень.