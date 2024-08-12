Недобрий ранок: під Києвом водій автобуса розтрощив припарковані авто (відео)

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Зранку у понеділок, 12 серпня, у Броварах Київської області стався неприємний інцидент на території ЖК "Олімпійський". Тут припарковані у дворі автомобілі протаранив водій автобуса, який на великій швидкості промчав дорогою.

Внаслідок події, механічні пошкодження отримало три машини. Винуватець ДТП втік з місця аварії. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

У дворі житлового комплексу "Олімпійський" по вулиці Сергія Москаленка у Броварах водій автобуса Bogdan на великій швидкості проїхався внутрішньобудинковою дорогою і при цьому зачепив три автомобілі. Машини, які були припарковані біля бордюру, були значно пошкоджені.

На автомобілях залишилися глибокі подряпини, були розбиті фари і поворотники, а також утворилися вм’ятини на кузовах.

За словами очевидців, водій автобуса поспішив втекти з місця аварії. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Автовласники мають тепер викласти чималі суми на ремонт своїх пошкоджених транспортних засобів. Пошуками ж винуватця події займуться правоохоронці.

Інцидент стався на території ЖК "Олімпійський"

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.

Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київських маршрутках водії відмовляються безкоштовно перевозити військових. Маршрутники поводяться зухвало і вимагають оплачувати повну вартість проїзду, хоча згідно із законом не мають права цього робити.