Заощадити не вийде: скільки коштують квартири у київських новобудовах

Власне житло у столиці – це мрія для багатьох українців

У Києві продовжує спостерігатись різке подорожчання вартості житла. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Ця тенденція явно простежується на первинному ринку нерухомості, бо квартири в нових домах продовжують дорожчати. За останні півроку середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросла на 3%.

Загалом ціна на квартиру в столичній новобудові залежить від району, кількості кімнат і рівня комфортабельності самого будинку. Докладніше про стан первинного ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

У серпні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр в новобудові просять в середньому 51 300 гривень.

Ціни на первинці продовжують повзти вгору

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 131 800 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 71 100 гривень, у "комфорті" — 42 500 гривень та в "економі" — 40 600 гривень.

Ціни на первинці стабільно зростають

За останні півроку квартири у столичних новобудовах подорожчали на 18,72%. Так, якщо в січні 2024 року за квадратний метр на первинці просили 43 000 гривень, то вже в липні ціна підскочила до 51 000 гривень.

Динаміка зростання цін

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за метр квадратний у новобудові 106 100 гривень, у Шевченківському районі — 66 700 гривень, у Подільському районі — 64 600 гривень, а в Голосіївському — 54 800 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані в Дарницькому (43 300 гривень) і Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Ціни в новобудовах в різних районах столиці

Нагадаємо, під Києвом можна орендувати будинки з генераторами на будь-який смак та гаманець. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами. Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири можна орендувати у передмісті Києва. У гонитві за більш доступними варіантами багато хто готовий винаймати житло на околицях столиці, проте знайти нормальні варіанти — це справа не з легких.