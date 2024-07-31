У київському ліцеї зібралися ремонтувати укриття за мільйони гривень

Пошуки підрядника вже стартували

У Києві мають намір провести капітальний ремонт найпростішого укриття в ліцеї №293 Деснянського району столиці. На ці потрібні з бюджету збираються витратити майже 6 мільйонів гривень.

Ремонтні роботи планують завершити до середини жовтня 2024 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Комунальна установа НВК "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів із поглибленим вивченням природничих наук — ліцей № 293" Деснянського району міста Києва планує провести капітальний ремонт свого ж укриття.

Згідно з тендерною документацією, роботи проводитимуться по вулиці Милославській, 7 і на ці потреби необхідно витратити 5 мільйонів 968 тисяч 685 гривень.

Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 9 серпня.

Згідно з опублікованою технічною документацією в укритті ліцею планують замінити підлогу і устелити її поліуретановою плиткою, встановити в приміщенні перегородки, вирівняти і пофарбувати стіни, а також упорядкувати стелю і встановити нові двері.

Роботи також передбачають заміну проводки та сантехніки, модернізацію освітлення, монтаж вентиляції та сигналізатора загазованості.

Укриття буде інклюзивним – тут обладнають пандус, а на підлозі встановлять безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis.

Спуск у підвал та вхід у укриття також будуть відремонтовані та приведені у належний вигляд.

Вартість робіт складає 5 мільйонів 968 тисяч 685 гривень.

Нагадаємо, у Києві на житловому масиві Виноградар у Подільському районі комунальники планують "реанімувати" обміліле озеро Синє. У червні 2024 року КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчищення водойми, але торги вже вшосте не відбулися. Щоразу пропозиції учасників відхиляються з різних причин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення та лише на проектну документацію витратить мільйони. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.