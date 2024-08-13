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У Києві стартує ініціатива "Місяць відкритих дверей" для адопції тварин з прифронтових територій

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 13 серпня 2024, 17:06
Ілюстративне зображення. Фото Shutterstock

У суботу, 17 серпня, у Міжнародний день безпритульних тварин, бренд "Brit" спільно з центрами адопції "Зооплатформа" та "Adopt Don't Stop" запускає соціальну ініціативу – "Місяць відкритих дверей". До середини вересня у Києві триватиме серія заходів, присвячених адопції котів та собак з прифронтових зон.

Уже 17 серпня у Києві відбудеться перший захід в рамках цієї ініціативи. У просторі "Хармс" (вул. Володимирська, 45а) о 17:00 розпочнеться відкритий лекторій, присвячений адопції тварин з прифронтових територій. Присутні зможуть послухати експертів, поспілкуватися з волонтерами та познайомитися з вихованцями притулків, які потребують нового дому.

Вул. Володимирська, 45а на мапі

Що таке адопція та чому вона важлива?

Адопція – це процес прийняття тварини з притулку або з вулиці до своєї сім'ї. В Україні, зокрема на прифронтових територіях, велика кількість тварин опинилася без домівок через війну. Вони стикаються з небезпеками, голодом та відсутністю людської турботи. Волонтери докладають усіх зусиль, щоб рятувати цих тварин, але для повноцінного життя їм потрібна родина. Адопція таких тварин – це не лише шанс подарувати їм нове життя, а й можливість отримати вірного друга, який завжди буде вдячний за вашу любов.

Програма заходу включає:

  • 17:00 – 17:40: Лекція зоопсихолога "Про адопцію та особливості виховання травмованих тварин";
  • 18:00 – 19:00: Зустріч з представниками центрів адопції, обговорення проблеми тварин з прифронтових територій та волонтерський досвід;
  • 19:00: Виступ інді-поп гурту Tember Blanche.

Крім того, на учасників чекають подарунки та можливість провести час у компанії пухнастих друзів, які шукають нову домівку. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися до ініціативи, підтримати тварин та допомогти їм знайти родину.

Більше про проєкт на сайті можна дізнатись на сайті.

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