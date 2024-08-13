В Киеве стартует инициатива "Месяц открытых дверей" для адопции животных с прифронтовых территорий

В субботу, 17 августа, в Международный день бездомных животных, бренд "Brit" совместно с центрами адопции "Зооплатформа" и "Adopt Don’t Stop" запускает социальную инициативу — "Месяц открытых дверей". До середины сентября в Киеве пройдет серия мероприятий, посвященных адопции кошек и собак из прифронтовых зон.

Уже 17 августа в Киеве состоится первое мероприятие в рамках этой инициативы. В пространстве "Волновой" (ул. Владимирская, 45а) в 17:00 начнется открытый лекторий, посвященный адопции животных с прифронтовых территорий. Присутствующие смогут послушать экспертов, пообщаться с волонтерами и познакомиться с воспитанниками приютов, нуждающихся в новом доме.

Ул. Владимирская, 45а на карте

Что такое адопция и почему она важна?

Адопция – это процесс принятия животного из приюта или с улицы в свою семью. В Украине, в частности на прифронтовых территориях, большое количество животных оказалось без домов из-за войны. Они сталкиваются с опасностями, голодом и отсутствием человеческой заботы. Волонтеры прилагают все усилия, чтобы спасать этих животных, но для полноценной жизни им нужна семья. Адопция таких животных – это не только шанс подарить им новую жизнь, но и возможность получить верного друга, который всегда будет благодарен за вашу любовь.

Программа мероприятия включает:

17:00 – 17:40: Лекция зоопсихолога "Об адопции и особенностях воспитания травмированных животных";

18:00 – 19:00: Встреча с представителями центров адопции, обсуждение проблемы животных с прифронтовых территорий и волонтерский опыт;

19:00: Выступление инди-поп группы Tember Blanche.

Кроме того, участников ждут подарки и возможность провести время в компании пушистых друзей, которые ищут новый дом. Организаторы призывают всех неравнодушных принять участие в инициативе, поддержать животных и помочь им найти семью.

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