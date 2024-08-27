Хмарність посилиться: чи очікуються дощі у Києві найближчими днями

Чого очікувати від погоди цими днями

Найближчими днями у столиці України продовжить триматись спека та суха погода. Синоптики прогнозують хмарність, але вона не принесе з собою дощі.

Денна температура упродовж 27-29 серпня перебуватиме в коридорі +31…32 градусів. Такий прогноз дали на сайті Sinoptik.

Ранок вівторка, 27 серпня, очікується ясним, але вдень та ввечері небо заполонять хмари. Опадів не буде. Температура повітря вдень сягне +32 градусів, а вночі показники зафіксувались біля +20 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються протягом другої половини доби — легкі 2 м/с.

Середа, 28 серпня, прогнозується постійно похмурою. Дощів не передбачається. Стовпчики термометрів у денний час можуть вирости до +32 градусів, а вночі опуститись до +20 градусів. Максимальні пориви вітру вируватимуть вдень — легкі 2 м/с.

Протягом ночі-дня четверга, 29 серпня, очікується хмарність, але ввечері погода роз'ясниться. Денна температура складатиме +31 градус, а нічна — +23 градуси. Сила вітру в цей день коливатиметься в межах штилю 0 мс-легких 2 м/с.

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