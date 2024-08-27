Облачность усилится: ожидаются ли дожди в Киеве ближайшими днями

Чего ждать от погоды в эти дни

В ближайшие дни в столице Украины продолжит держаться жара и сухая погода. Синоптики предсказывают облачность, но она не принесет с собой дожди.

Дневная температура 27-29 августа будет находиться в коридоре +31…32 градусов. Такой прогноз был дан на сайте Sinoptik.

Утро вторника, 27 августа, ожидается ясным, но днем и вечером небо заполонят облака. Осадков не будет. Температура воздуха днем составит +32 градуса, а ночью показатели зафиксировались около +20 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в течение второй половины суток – легкие 2 м/с.

Среда, 28 августа, прогнозируется постоянно пасмурной. Дождей не предполагается. Столбики термометров в дневное время могут вырасти до +32 градусов, а ночью опуститься до +20 градусов. Максимальные порывы ветра будут бурлить днем — легкие 2 м/с.

В ночь-день четверга, 29 августа, ожидается облачность, но вечером погода разъяснится. Дневная температура будет составлять +31 градус, а ночная — +23 градуса. Сила ветра в этот день будет колебаться в пределах штиля 0 мс — легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими овощами нельзя хранить картошку.